「選總統不會對不起高雄」　王欣儀發500個包子力挺韓國瑜

▲王欣儀舉辦徵召韓國瑜選總統連署活動。（圖／王欣儀提供）



政治中心／綜合報導

2020總統大選，國民黨主席吳敦義日前表示不排除徵召高雄市長韓國瑜，台北市議員王欣儀16日更發起「吃包子、挺國瑜」連署活動，她表示，「韓國瑜選總統不會對不起高雄市民」，如果韓國瑜在高雄執政，民進黨政策都不配合，做事也會非常困難。

吳敦義日前表示會保留萬分之一機會徵召韓國瑜，而王欣儀8日宣布爭取國民黨大安區立委提名時，也懇請黨中央徵召韓國瑜角逐2020，今也於台北市大安區舉辦「吃包子、挺國瑜」連署活動，以「徵召韓國瑜全台發大財」為訴求，現場發送500個包子，王欣儀說，連署活動原訂早上10點開始，但一早9點就有民眾到現場要連署。

王欣儀強調，她也是「北漂」高雄人，高雄女中畢業，高雄是她第二家鄉，愛高雄心情是一樣的，「韓國瑜選總統不會對不起高雄市民，如果韓國瑜在高雄執政，民進黨政策都不配合，做事也會非常困難」。

針對吳敦義說若韓國瑜能當選總統，不會對不起高雄，王欣儀表示要給予最大肯定，她認為國民黨已經聽到民眾的心聲，不再是封閉政黨，而是聽到、感受到第一線民眾的心聲，不像民進黨鎖國。

王欣儀說，之所以會舉辦連署活動，是因為不斷有挺韓支持者希望她能率先辦理連署，而連署活動將持續進行，不限台北市民，號召民眾踴躍站出來，力挺韓國瑜拚2020總統。