載特勤制伏菲籍大副解救穩鵬船員　「巡護八號」押解凶嫌返高雄港

地方中心／高雄報導

東港籍「穩鵬號」漁船2月20日於印度洋海域發生喋血案，海巡署獲報立即啟動海空跨洋搶救行動，於2月21日派遣「巡護八號」船緊急出勤，疾馳7000公里（3,760浬）遠赴印度洋救援，另偵防分署於2月23日加派4名特勤人員搭機前往斯里蘭卡轉乘漁船前往搶救。特勤人員於3月2日成功制伏菲籍兇嫌，奪回「穩」船控制權，再於3日將兇嫌押解至火速趕抵現場之「巡護八號」船。「巡護八號」船前後歷經26天的航程，18日上午7時30分返抵高雄港，完成首次遠征印度洋的搶救行動。

▲巡護八號返回高雄港。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

海巡署將於高雄海巡隊召開返航記者會，由行政院副院長陳其邁主持，由偵防分署張忠龍分署長向社會大眾完整說明案件執行經過。海巡署表示，本案能圓滿完成，是政府跨部會合作與民力展現的成果，外交部、農委會漁業署及屏東地檢署均全力協助救援及後續偵辦事宜。

記者會特別邀請搭載特勤人員搶救傷患的「鴻福88號」、「上豐3號」與「兆豐277號」3艘漁船船東到場，由副院長頒贈匾額表彰義行，表揚其馳援救難之精神。另「穩」船家屬亦到場關心，對於海巡署、相關部會及社會各界的協助與關心，特別表達感謝之意。

本次喋血案「穩」船24名船員中，計有1名菲籍船員死亡，2名印尼籍船員重傷及7名船員（2名菲籍、5名印尼籍）失蹤，台籍船長、輪機長及其餘船員則由2名海巡署特勤人員及2名漁業署觀察員持續戒護返航，預計31日返抵臺灣。

▲「穩鵬號」喋血案兇嫌抵達台灣。（圖／地方中心翻攝）

海巡署表示，「巡護八號」船上的偵緝及鑑識人員，於3月3日在案發現場海域完整蒐集相關事證，將在屏東地檢署檢察官的指揮偵辦下，儘速完成後續偵查事宜。

▲「穩鵬號」喋血案兇嫌抵達台灣。