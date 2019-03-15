冰箱打開驚見「陌生母乳」！人妻抓包老公外遇...小三還生女兒





▲冰箱裡驚見母奶，人妻發現老公外遇秘密。

社會中心／綜合報導

台中一名周姓女子與吳姓男子外遇發生性關係，沒想到意外懷孕，吳男的妻子某日在自家冰箱裏面發現母乳，之後才發現丈夫外遇的秘密，氣得向小三提告，周女則辯稱不知道對方已婚，但之後被戳破謊言。台中地院判決，依妨害家庭罪將周女判刑4月，得易科罰金。

外遇事件發生在2013年4月，周女和吳男在台中市南區的租屋處發生性關係，之後她懷孕了，隔年2月生下女兒。事後，吳妻曾經在整理這間房子的時候發現冰箱裡有「母乳」，但當時並沒有特別起疑心，所以沒特別問。一直到2017年6月，吳男才跟妻子坦承曾經有一段外遇關係，還跟小三生下了一名女兒，吳妻感到生氣提告。

小三周女則辯稱，她和吳男確實有發生性關係，還生下了兩人的女兒，但認識吳男的時候並不知道對方已婚，且男方到自己家的時候也宣稱單身，更沒有見過「元配」，因此不認為有妨害家庭之犯行。

不錯，吳男表示，在2013年認識周女時，就有表示自己還有婚姻關係，而周女還回應「我這樣跟你在一起，會不會對不起大姐」，他則回說沒關係，只要將事情隱匿好，她就可以照顧周女。且兩人之間幾乎沒有隱瞞，周女友知道他的戶頭、公司帳戶、家住哪裡等等資訊。



法官審酌後認為，周女明知男方是有老婆的人，不顧其配偶感受，仍進行相姦行為，破壞婚姻信賴，侵害被害人家庭生活圓滿利益，依妨害家庭罪將判刑4月，得易科罰金。