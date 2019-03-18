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鳳梨農淚揭「1斤換不到1顆水餃」　農糧署保證：每公斤收購8元

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▲▼水果,釋迦,鳳梨,柿子。（圖／翻攝自pixabay）

▲鳳梨產季才開始，就傳出產地收購價上中下果每台斤分別僅剩5、3、1元。（圖／取自免費圖庫pixabay）

生活中心／台北報導

受到暖冬產季提前影響，鳳梨產地的嘉義大林、民雄日前傳出收購價崩跌消息，還有農民出面哭訴「產地一斤只能賣5元，連一顆水餃都買不起」。農委會農糧署昨（17）日保證，補貼加工業者以每公斤8元向農民收購，並將補貼方案從3月延至5月底。

億鑫果菜運銷合作社負責人簡源松表示，鳳梨產地的收購價崩跌，依上、中、下果區分，每台斤分別只能賣到5、3、1元。一位簡姓農民也透過媒體指出，每分地種植鳳梨成本約5萬元，現在只能賣4萬元，等於多種1分地就虧1萬元，下果1公斤才1元，連1顆水餃都買不起，再加上去年也虧本，大家都吃不消。

請繼續往下閱讀...

對此，農糧署副署長蘇茂祥回應，鳳梨的產銷穩定，絕對沒有失衡情況，目前高屏產地每台斤13元、臺南產地11元、嘉義產地則是6元至7元；臺北17日果菜市場的鳳梨平均價格每公斤也有19.2元，沒有所稱1斤1元的情事。

蘇茂祥表示，只要產量過剩，農糧署就會啟動加工去化，鼓勵加工業者以每公斤8元向農民收購，但因補貼方案原到3月底截止，農民擔心仍無法消化過多產量，農糧署已同意延至5月底，截至16日為止，加工廠登記收購數量已達2360公噸。為了幫助農民，他說，加工廠可登記收購數量無上限。

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關鍵字：鳳梨,價崩,收購價,加工業者,農委會,農糧署

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