綠衫軍準備季後賽大爆發？羅齊爾相信厄文：他就是我們球隊骨幹！

▲厄文所率領的綠衫軍，能否在季後賽突破重圍值得關注。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

2019年賽季開打前，波士頓塞爾提克被外界視為東冠熱門，卻沒有打出應有的表現，目前以42勝27負排名東區第5，象徵球隊內似乎尚有一些問題待解決。儘管在明星賽過後氣氛可以說是大有提升，陣中一哥厄文（Kyrie Irving）也一改過去壞脾氣向媒體致歉，為年輕球員樹立榜樣，讓替補控衛羅齊爾（Terry Rozier）大讚「他就是我們球隊的骨幹！」

“It’s easy … when Kyrie is in a great mood, when Kyrie is feeling good, our whole team is feeling good. ... He’s our leader, our guy, he’s our backbone.”



https://t.co/OKCxDpDuoj — Chris Forsberg (@ChrisForsberg_) 2019年3月15日

據《clutchpoints》報導，厄文身為頭號球星，本賽季有多場比賽的戰局是靠著這位當家控衛力挽狂瀾，1月分球隊陷入低潮時，厄文總是跳出來率領年輕小將突破重圍。但綠衫軍貴為東區強權，自然有大量鎂光燈關注，讓他身心壓力巨大，多次忍不住批評隊友，讓外界質疑並沒有領袖風範，導致只要媒體訪問這類型的問題時他態度都會非常差。

更衣室裡的「茶壺風暴」若沒妥善處理只會越演越烈，厄文日前終於向媒體坦言自己做錯了，「處理與媒體事情的方式我的確做的不完美。我犯了很多錯誤，我必須要負全部責任，對此我道歉，在這方面我的確做的不夠好，我一直沒有說正確的事情。」

身為聯盟一線球星的厄文，逐漸了解自己的責任所在，無論場內還是場外，開始有了老大哥的風範。近期陣中替補控衛羅齊爾在接受媒體專訪時，便對此表示，「當厄文感覺狀態很好時，球隊也會變得更強，我們就會更難被擊敗，他是我們的領袖、我們的夥伴，更是球隊的骨幹！」

▲羅齊爾本季成為綠衫軍重要的替補悍將。（圖／達志影像／美聯社）

賽爾提克狀況不如去年穩定，原本厄文及「星海哥」海沃德（Gordon Hayward）傷癒復出，為球迷帶來再闖東岸決賽甚至殺進總冠軍的希望，但後者傷癒後狀況起伏不定、重返賽場表現卻不如過去，甚至掉出先發陣容，而球隊戰績也不比上賽季強勢。

厄文本季平均繳出23.5分、4.9籃板、7.1助功，以目前東區的戰績來看，第5名的塞爾提克將會遇上第4名的印第安那溜馬，即便綠衫軍沒有主場優勢，但陣中年輕球員的天賦，加上總教練史蒂文森（Brad Stevens）的神戰術，依舊是季後賽各隊畏懼的目標。