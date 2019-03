綠衫軍準備季後賽大爆發？羅齊爾相信厄文：他就是我們球隊骨幹！

▲厄文所率領的綠衫軍,能否在季後賽突破重圍值得關注。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者鄭佩玟/綜合報導

2019年賽季開打前,波士頓塞爾提克被外界視為東冠熱門,卻沒有打出應有的表現,目前以42勝27負排名東區第5,象徵球隊內似乎尚有一些問題待解決。儘管在明星賽過後氣氛可以說是大有提升,陣中一哥厄文(Kyrie Irving)也一改過去壞脾氣向媒體致歉,為年輕球員樹立榜樣,讓替補控衛羅齊爾(Terry Rozier)大讚「他就是我們球隊的骨幹!」

“It’s easy … when Kyrie is in a great mood, when Kyrie is feeling good, our whole team is feeling good. ... He’s our leader, our guy, he’s our backbone.”



https://t.co/OKCxDpDuoj