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大爺腳掛單槓360度大迴旋　小妹妹走過下秒「頭錘擊飛」噴1米高

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▲▼大爺單槓飛旋　女孩被頭錘擊飛。（圖／成都商報）

▲波點妹妹開心走過，下秒被重擊。（圖／北京晚報）

大陸中心／綜合報導

一名老大爺近日在北京地壇公園運動，將雙腳綁在單槓上，整個身體繃直，繞著橫槓做起了「大迴旋」。就在這時，一名10歲的小妹妹跑過，被單槓上的老人以「鐵頭擊」的方式撞飛，倒地大哭，所幸並無大礙，而老人家則是後腦勺撞出大包。據悉，大爺因運動動作難度大，被稱為「天壇牛人」。

據《成都商報》報導，82歲的崔老先生是當天的目擊者。他表示，當時單槓上的老人的後腦先是撞在了孩子的胸前，進而傷到了孩子的臉，女孩的嘴流了血，老人的後腦勺也撞出了一個包。

崔大爺說，「挺後怕的（編按：事後回想感到害怕），他當時是逆向轉的，從下往上撩到了孩子；如果身體是正著轉，那就是從上至下砸下來，後果不堪設想！」

▲▼ 。（圖／北京晚報）

▲老大爺的後腦勺重重錘到小女孩頭部。（圖／北京晚報）

崔大爺稱，單槓上的這位老人因為能做出各種高難度的動作，大伙兒都稱他為「天壇牛人」，他今年大約有70歲，以前常在天壇公園裡運動，最近每週末都會到地壇公園來鍛煉；常在地壇鍛煉的人幾乎不會做這麼高難的動作，所以，這位老人每次來，圍觀的人都特別多。

其他來運動的人說，「我們不是體力問題才不做」，因為公園健身區是公共場所，這樣的鍛煉方式有可能影響他人，「他（倒掛大爺）通過拉拽，用繩子把自己吊在單槓上，沒人負責檢查他的安全，真是危險。」

但也有人表示，「我覺得家長也有責任」，在公園鍛煉，即使是很常規的動作，也有可能會碰到別人，很多孩子沒有家長的看護，在健身器材附近嬉戲，同樣是隱患。事後，地壇公園工作人員表示，受傷兒童沒有生命危險，監護人已報警，園方也將積極配合相關工作。

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▼不少老人們的運動方式越來越花樣百出，吸引眼球的同時，真讓人替他們捏了把汗。（翻攝自網路）

▲▼ 老人運動花樣百出。（圖／翻攝自網路）

▲▼ 老人運動花樣百出。（圖／翻攝自網路）

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關鍵字：老人運動,老人鍛煉,倒掛單槓

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