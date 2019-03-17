華聞快遞／黑龍江省減稅降費惠及117萬戶小微企業

▲黑龍江省減稅降費惠及117萬戶小微企業。（圖／CFP）



《黑龍江》黑龍江省減稅降費惠及117萬戶小微企業

黑龍江省從2019年1月1日至2021年12月31日，按最高幅度落實地方稅費減免政策，對全省增值稅小規模納稅人減徵50%資源稅、城市維護建設稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅（不含證券交易印花稅）、耕地佔用稅和教育費附加、地方教育附加。這些普惠性的稅費減免政策將令全省117萬戶小微企業得到實惠。（黑龍江日報）

《北京》亞洲最大「菜籃」年底通電 預計交易額約1000億元人民幣／年

北京市發改委近日指出，北京鮮活農產品流通中心「亞洲最大菜籃」外電源工程即將進入建設階段，預計2019年年底前完工。建成後，預計這裡將實現實物交易量約800萬噸／年、交易額約1000億元（人民幣，下同）／年。（北京日報）

《河北》河北省因病致貧返貧人口 三年減少117萬

河北省全省衛生健康工作會議指出，河北省因病致貧返貧人口由2016年的138.4萬人減少至21.4萬人，減少了117萬。據了解，2019年河北省將緊盯脫貧攻堅巡視和基本醫療有保障突出問題，堅持標本兼治、猛藥治病、狠抓整改，堅決殲滅健康扶貧問題，確保各項工作落地落實。（河北新聞網）

《天津》天津市港口兩條航道擴能增效

天津15日召開大沽口港區大沽沙航道、大港港區航道擴能增效及船舶航行規則發布會，《天津港大沽沙航道及附近水域船舶航行規則（試行）》和《天津港大港港區航道及附近水域船舶航行規則（試行）》正式生效實施。兩條航線擴能增效將滿足兩港區船舶大型化和多樣化要求。（天津日報）

▼天津市港口兩條航道擴能增效。（圖／CFP）



《山西》山西將加快實施地震災害防治重點工程

2019年山西省全省防震減災系統工作會28日召開，2019年山西省將加快實施地震災害防治重點工程，切實提升地震監測預測預警能力。在地震監測預測預警方面，將繼續加強震情監視跟蹤和分析研判；在強化地震災害風險防控方面，將啟動地震災害風險調查和重點隱患排查工程。（山西日報）

《河北》去年河北省旅遊收入同比增長24.4%

河北省旅遊業2018年交出優異成績單，全年接待海內外遊客6.8億人次，實現旅遊總收入7636.4億元，同比分別增長18.4%和24.4%，旅遊業發展繼續保持量質齊升的良好態勢。（河北新聞網）

《內蒙古》首府呼和浩特市 投入34,392.5萬元備春耕

隨著氣溫回升，呼和浩特市各地春耕備耕工作陸續展開。為確保2019年農業生產開好頭、起好步，呼和浩特市各級財政部門早謀劃、早部署、早行動，截至目前，共投入資金34,392.5萬元支持春耕備耕。（內蒙古日報）

《上海》2019年上海安排重大工程建設任務28項 計畫投資1362億元

上海市重大工程建設和文明施工管理工作會近日召開，2019全年共安排上海市重大工程正式項目138項、預備項目28項、新開工項目23項、建成項目11項，全年計劃投資1362億元，達到近年來最高水準。

▼今年上海安排重大工程建設任務28項。（圖／CFP）

