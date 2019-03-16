華聞快遞／廣東2018年為消費者挽回經濟損失21.96億元

▲廣東2018年為消費者挽回經濟損失新台幣21.96億元。（圖／CFP）



《廣東》廣東2018年為消費者挽回經濟損失新台幣21.96億元

廣東省消費者委員會14日發布廣東消費投訴分析報告，2018年廣東全省消委會系統共接待消費者來訪和諮詢14萬多人次，處理消費者投訴273,728件，占全中國消協總量35.91%，為消費者挽回經濟損失約4.78億元（人民幣，下同，約新台幣21.96億元），占全中國消協48.73%，均位列全中國首位。（南方日報）

《河南》河南去年對「一帶一路」沿線國家進出口增長23%

「一帶一路」國際合作典型項目研討會14日於鄭州開幕，目前河南省委省政府正積極探索，在河南的交通區位優勢上，以推進交通樞紐建設為切入點，打造國際航空物流中心為突破口。河南開放的大門越開越大，為打造內陸開放高地拓展了廣闊空間，2018年，河南對「一帶一路」沿線國家進出口增長23%，實際吸收沿線國家投資增長24.5%。（河南日報）

《湖南》10分鐘55GB！ 中國軌道交通迎來5G時代

中車株洲所14日指出，由該公司旗下時代電氣自主研發的基於5G通信技術的大容量數據轉儲系統（5G轉儲系統）在成都機務段成功應用，實現了車載數據的高速下載，標誌著中國軌道交通正式在全球率先邁入了5G時代。該系統可在10分鐘完成55GB的車載數據快速落地，為目前標準WLAN相同工況下傳輸速度的100倍以上。（人民日報）

《廣東》廣東：到2020年建成1000個鎮村助農中心

廣東省人民政府《供銷合作社新型鄉村助農服務示範體系建設實施方案》於近日印發實施，到2020年，廣東省將建成100個縣域助農服務綜合平台和1000個鎮村助農服務中心。（廣州日報）

▲2月天津CPI同比上漲1.8%。（圖／CFP）



《天津》2月天津CPI同比上漲1.8%

大陸國家統計局天津調查總隊指出，2月份，天津CPI同比上漲1.8%，其中，食品價格下降0.4%，非食品價格上漲2.2%；消費品價格上漲1.0%，服務價格上漲2.8%；1至2月平均，天津CPI比2018年同期上漲1.7%，漲幅為2010年以來次低水準。（天津日報）

《河北》河北：今年內全省外貿基地達到100個以上

河北省外貿進出口工作暨外貿企業「雙創雙服」工作培訓會14日召開，計畫舉辦3至5場設計機構與外貿基地企業對接活動，推動一批合作項目落地，培育和認定一批新的外貿轉型升級示範基地，預計年內全省外貿基地達到100個以上。（河北日報）

《廣西》廣西2019年度考試錄用公務員工作啟動

廣西自治區公務員局發布《廣西壯族自治區2019年度考試錄用公務員公告》，啟動2019年度考試錄用公務員工作，15日起，考生可進行網上報名，4月20、21日進行筆試，6月22至23日進行面試。據了解，2019年全區各級機關共計劃面向社會考試錄用2057個職位、4086名公務員。（廣西日報）

《河北》中國移動5G實驗網在雄安新區開通

中國移動5G實驗網30個基站於15日在雄安新區正式開通，這些基站分別位於雄安市民服務中心、白洋淀高鐵站、京雄城際鐵路雄安站施工區域、安新白洋淀景區等區域，目前這些區域已實現5G覆蓋。（河北日報）

▼中國移動5G實驗網在雄安新區開通。（圖／CFP）

