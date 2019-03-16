女子產子後自殺　老公竟將她剝皮分屍「隨身攜帶」！

▲女子慘遭丈夫剝皮分屍。示意圖。（圖／取自免費圖pixabay）

國際中心／綜合報導

美國一名女子疑似罹患產後憂鬱症，在生下女兒後便自殺，沒想到她的老公發現遺體後，為了讓「全家團聚」，竟將女子剝皮、分屍，還把器官包裝後「隨身攜帶」，然後帶著2名小孩與世隔絕的生活在一間迷你倉庫裡。男子的恐怖行徑曝光後嚇壞當地民眾。

綜合外媒報導，36歲的雷伊（Justin Rey）和妻子蒙泰羅（Jessica Monteiro）育有2名孩子，蒙泰羅去年在堪薩斯州（Kansas）的一家汽車旅館產下一名女嬰後便自殺，雷伊發現後先讓孩子和遺體拍照留念，再將屍體剝皮、分屍然後沖進馬桶，並把無法沖掉的器官裝進容器帶在身邊。

雷伊將蒙泰羅分屍後，便帶著2名孩子住進迷你倉庫，直到去年10月才被警方發現。一名警察表示，年紀較大的孩子，看起來似乎是得了癌症。目前2名孩子已經被當局保護，並控訴雷伊犯下嚴重危害兒童罪、兩項導致兒童行為不當罪與拋棄遺體罪。

雷伊被逮後表示，他因害怕孩子被社工帶走，所以當時才沒有通報警方，更強調他這麼做一切都是為了讓「全家團聚」，指這一切對他來說是個考驗。蒙泰羅的妹妹則表示，雷伊花了8小時處理屍體，最後塞進冰箱。

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▼雷伊。（影片翻攝自youtube，遭刪除請見諒。）