美股全面收紅！道瓊漲138點　標普500、那斯達克創「最高收盤紀錄」

▲美股上漲。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

投資人對於美國和中國的貿易談判發展相當樂觀，因此激勵了美國股市15日收紅，道瓊工業指數漲138.93或0.54%，收25848.87點。就連標準普爾500指數和那斯達克指數都創下了去年10月9日以來最高的收盤紀錄。

道瓊工業指數終盤漲138.93點或0.54%，收在25848.87點；標準普爾500指數上漲14.00點或0.50%，收在2822.48點。

以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲57.62點或0.76%，收在7688.53點。