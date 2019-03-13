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玻璃太乾淨！高嘉瑜撞到鼻青唇腫　網歪樓：後面牆壁裂了…

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▲▼高嘉瑜撞玻璃。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書粉專）

▲高嘉瑜撞玻璃。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書粉專，以下皆同）

政治中心／綜合報導

擁有超高人氣的「港湖女神」高嘉瑜13日中午在臉書上表示，自己撞到了一面太乾淨的玻璃，導致鼻青唇腫，還有點腦震盪，引起粉絲們擔心，「妳可是集上萬寵愛於一身的，要更加注意小心啊」。不過也有人驚見高嘉瑜上傳的照片「有亮點」，那就是後面的牆壁不知為何也裂了一條縫。

高嘉瑜13日在臉書粉專提到，「剛撞到一面看不出來是玻璃的玻璃，立刻鼻青唇腫額頭腫手也腫。#玻璃擦這麼乾淨真的很危險 #請貼張紙好嗎 #我撞到有點腦震盪」。只見高嘉瑜上傳的3張照片中，她的鼻子、嘴唇、手腕都有傷口。

▲▼高嘉瑜撞玻璃。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書粉專）

▲高嘉瑜的手也有傷口。

網友們對此表示，「怎會撞得這麼嚴重阿阿阿阿阿阿」、「夭壽喔，這下破相了」、「玻璃也太亮了，擦拭者有用心(誤)」、「上萬粉絲心疼崩潰，我排第一個」、「要小心一點～」、「趕快擦藥，給妳呼呼」、「快點看醫生」、「好慘..這在哪..太可惡了」、「撞不小力耶！呼呼秀秀」。

不過也有人發現，高嘉瑜上傳的玻璃門照片中「有亮點」，只見後方的牆壁出現裂痕，讓網友歪樓「撞到牆都裂了」、「妳是撞牆吧？」、「太誇張了…牆都裂了」、「隔山打牆」、「挖X～妳撞這麼大力喔？ 妳走路很快喔」、「牆壁撞壞了這是用盡全力撞嗎？」

▼網友發現後方牆壁也裂了，笑稱「隔山打牆」。

▲▼高嘉瑜撞玻璃。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書粉專）

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