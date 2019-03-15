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史上最大1.5噸毒品被查獲　檢警海關「等嘸人」北上台中逮人

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▲▼ 查獲最大量毒品的海關 。（圖／記者洪正達攝）

▲橋頭地檢署在高雄海關查獲史上最大量的1.5噸毒品。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達／高雄報導

橋檢2019年1月份在高雄關查扣了一只從越南進口的可疑貨櫃，打開一看赫然發現夾藏了1.5噸的安非他命及K他命成品，這也是治安單位有史以來查獲境外走私毒品的最大量，不過毒梟也察覺已被檢調盯上，於是組成專案小組跟監埋伏將近2個月，14日在台中逮捕主嫌林夏舟，除徹夜偵訊外，也循線追緝其他共犯中。

專案小組表示，從目前的台灣毒品市場來看，安非他命價格1公斤盤價約200萬，K他命盤價則是100萬，從查獲的毒品推估，被查獲的毒品大盤價就已將近20億，若流入市面必定超過百億元。

從調查過程來看，檢警單位在2018年查獲國內有毒品集團正在向國外毒梟詢單，打算用夾藏貨櫃的方式走私大量毒品來台，橋檢主任檢察官李廷輝於是指揮南打、保三及海關等單位組成專案小組，最後果然在1月28日查獲這只可疑貨櫃，出口的毒梟利用茶葉包裝混充毒品入內。

專案小組進一步指出，這個跨國走私集團相當熟悉海關申報貨櫃的流程，中間疑似有高人指點，台灣端的集團先派人到越南「下單」，並將毒品包裝好後藏在貨櫃中，並利用海關推行的優良廠商認證制度間的漏洞，冒用優良廠商名義進貨，藉此取得免審免驗的通關資格，事後再利用此管道將毒品走私來台。

不過，毒貨櫃一到高雄關後，疑似被檢警盯上的風聲走漏，埋伏已久的專案小組等不到貨主出面，直到確認無人認領後立即進行佈線逮人，14日在台中逮捕44歲的主嫌林夏舟，並追緝林嫌背後的集團成員。

ET快訊
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關鍵字：橋頭地檢署,毒品查緝,高雄海關

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