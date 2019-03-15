中共加強宣傳馬克思主義　教師：思政的春天來了

▲中共總書記習近平出席馬克思誕辰200週年紀念活動，並發表談話 。（圖／翻攝自央視）

大陸中心／綜合報導

中共自2018年起提高馬克思主義宣傳調門後，全國政協便展開專題調查研究。結果顯示，在中國部份青年學生中，馬克思主義傳播的氛圍「得到明顯優化」，有利於改進傳播效果；大學裡思想政治課教師也表示「職業榮譽感愈來愈強」、「思政的春天來了」。

《中國青年報》報導，全國政協共青團、青聯界別在政協會議期間，提出一份在去年11月進行，主題為「馬克思主義在青年學生中的傳播」的專題調研報告，調查對象是湖北、湖南兩省24所大學院校的領導及師生。報告宣稱，「習近平新時代中國特色社會主義思想」作為「馬克思主義中國化的最新成果」，激發了「廣大青年學生對馬克思主義的學習熱情」。

▲ 中國第十三屆全國政協於12日閉幕。（圖／記者曾俊豪攝）

報告顯示，88.6%的青年中共黨員及75.1的共青團員均表示，所在高校的黨團組織有舉辦學習馬克思主義活動，其中83.4%的青年更對「青年馬克思主義者培養工程」給予肯定。認為馬克思主義在青年學生中傳播的氛圍得到明顯優化，構建起改進傳播效果的宏觀環境。

從微觀環境來看，青年學生是透過身邊人與事接觸馬克思主義，有32.4%和34.1%的青年會與家庭成員或身邊朋友談論馬克思主義，36.1%的青年一直參加或曾經參加過馬克思主義學術社團或讀書會，可見青年在一定程度上促進了馬克思主義的傳播。

▲大陸全國政協主席汪洋。（圖／翻攝自央視）

報告還指，中共官方此前隆重召開的「紀念馬克思誕辰200周年大會」及「慶祝改革開放40周年大會」等都居功不少，「極大地促進了馬克思主義的傳播」。而大學裡思想政治課教師的「職業榮譽感越來越強」，他們還說「思政課教師越來越有獲得感，工作和生活越來越有尊嚴」、「思政的春天來了」。

此外，共青團在微信、B站、知乎、快手、抖音、QQ等平台上也有「有更多的出現」，推進馬克思主義理論與青年結合，讓「青年學生動起來了，課堂活起來了，教學效果逐漸好轉」。這份報告因此認為，馬克思主義在中國青年學生中傳播的氛圍「得到明顯優化」，構建起馬克思主義在青年學生中「改進傳播效果的宏觀環境」。