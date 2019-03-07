陸提民主協商　陸委會：等同「統一協商」是消滅中華民國技倆

▲陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

大陸全國人大十三屆二次會議5日在北京登場，國台辦主任劉結一在「部長通道」上表示，在堅持九二共識、反對台獨基礎上，跟各政黨、各界人士開啟民主協商。對此，陸委會副主委邱垂正7日表示，民主協商就是統一協商，是消滅中華民國的欺騙伎倆，「台灣各界要認清中共虛偽的作法，非和平、非民主的本質，勿有不切實際的幻想與期待。」

邱垂正在陸委會記者會上表示，習近平年初提出習五條，凸顯中共推促兩岸統一的強烈企圖，陸委會預判，中共會進一步推出落實習五條的相關作為，「加上中共今年面臨嚴峻內外情勢，可能利用民族主義，或攘外安內的手法，來轉移內部矛盾。」

邱垂正指出，中共今年對台的作為，恐怕會更加強勢，政府對這些都會積極因應，「政府捍衛國家主權，力抗中共併吞，確保台海和平的立場與目標，一貫而堅定。」

邱垂正還說，陸委會主委陳明通曾指出，陳明通主委曾說「民主協商」只是一個專有名詞，是中共用來消滅主要政敵的做法，「中共設定好終極統一的目標與進程，民主協商就是統一協商，是消滅中華民國的欺騙伎倆，我們在此呼籲，台灣各界要認清中共虛偽的作法，非和平、非民主的本質，勿有不切實際的幻想與期待。」

台灣的政黨、學者、團體及民眾等經常赴大陸參加活動，許多人都擔心，會不會被認定為「民主協商」，甚至回台灣後被罰。對此，邱垂正指出，若只是有關發展、學術的座談、論壇等交流，那還屬於言論的層次，未違反《兩岸人民關係條例》，除非進入大陸官方的一些「議程」，比如政協，那就要視個案來認定。

邱垂正還提到，兩會期間，中共當局一再重申習五條一國兩制的主張，還提出「和平統一後，台灣人民的腰桿會挺得更直，天地會更廣闊。」這種極其荒謬的，欺騙的說法，「我們認為是匪夷所思，夏蟲語冰，不知所云的。」

邱垂正強調，「中華民國是主權國家，民主自由是台灣社會的核心價值與共識，面對習五條統一進程的併吞威脅，台灣人民絕對不會接受，政府也將依據總統四個必須原則，積極落實三道防護網等民主防衛機制，堅定捍衛國家主權安全，跟民眾的權益福祉。」