陸外交部推特回應吳釗燮？陸慷：假帳號！

▲大陸外交部發言人陸慷。（圖／翻攝自大陸外交部網站）

大陸中心／綜合報導

外交部長吳釗燮日前在官方推特轉發一則「河北一座滴水觀音立像被炸毀」的貼文，隨後一個名為「中華人民共和國外交部」的推特帳號發文回應稱，「我們調查了這起事件，發現是當地建商違法興建此一塑像，必須予以摧毀」。不過，「本尊」大陸外交部11日澄清說，該帳號是假的，已通知推特予以限制。

▲ 大陸外交部假推特帳號回應吳釗燮貼文。（圖／翻攝自推特）

關於「大陸炸毀河北省石家莊一座高達57.9公尺的滴水觀音立像」的貼文在網路流傳。外交部長吳釗燮4日在推特上轉發該貼文，配以文字「請告訴我這不是真的」。隨後一個帳號為「中華人民共和國外交部」的用戶官腔官調回應稱，「我們已經調查了該事件，發現該塑像是由當地建商違法興建，因此必須摧毀。」

▲吳釗燮回應假帳號。（圖／翻攝自推特）

吳釗燮則再轉發貼文稱，「我知道在中國，很多東西都是盜版的，且既定的規則不受到尊重，但請告訴，這個帳號是真的嗎？」這段互動受到網民關注，也有不少人質疑該大陸外交部帳號的真實性。

大陸外交部發言人陸慷11日表示，「中華人民共和國外交部」的推特帳號是假帳號，並非官方開設。他指出，這再次證明在網路安全問題上，各方一定要明辨是非，採取合作態度透過國際合作，應對網路安全合作領域存在的挑戰；現在目前這個名為「中華人民共和國外交部」的推特帳號已經受到限制。