中程飛彈解禁！美國防部計畫8月試射　部署關島劍指莫斯科、北京

▲俄羅斯日前公開9M729導彈。（圖／達志影像／美聯社）

軍武中心／綜合報導

美俄2月相繼宣告停止履行《中程飛彈條約》（INF）義務後，啟動為期180天的退出程序，將可能在8月份正式退出。美國國防部官員近日透露，五角大廈計畫今年開始測試過去因為條約限制禁止部署超過30年的兩款飛彈。

綜合媒體報導，美國總統川普宣布退出《中程飛彈條約》後表示，針對俄羅斯違反協議的部分，將會考慮採取必要的軍事回應。最新消息指出，將研發兩款未搭載核彈頭但在中程導彈條約規範以外的飛彈，其中之一是射程約1000公里的低飛巡弋飛彈，另一款則是射程介於3000到4000公里的彈道飛彈。

▲普丁在美國宣布停止履行《中導條約》，也跟進中止。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，低飛巡弋飛彈預定在8月進行試射，並在18個月內完成部署，而另一款遠程的彈道飛彈在11月以前並不會進行試驗，且完成部署將需要5年甚至更長的時間。五角大廈發言人米歇爾（Michelle Baldanza）表示，如果莫斯科在8月份正式退出之前同意達成協議來挽救《中程飛彈條約》，華盛頓就會停止這些行動。

▲川普將針對俄羅斯違反協議的部分採取必要的軍事回應。（圖／路透）

五角大廈官員指出，目前尚未和歐洲與亞洲的盟友討論可能部署新武器的計畫，因為目前北約仍在研究《中程飛彈條約》垮台可能的影響。一位國防部官員表示，中程彈道飛彈有可能部署在關島，距離亞洲很近，不只是莫斯科，也足以對北京造成威脅。