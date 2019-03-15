收賄加快核發建照？新北市議員陳科名涉貪汙　裁定收押禁見

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民進黨新北市議員陳科名被指控收受建商賄賂，違反貪汙治罪條例。新北地檢署13日指揮調查局台北市調處兵分多路搜索，一共帶回24人（被告、證人）訊問，並對包含陳在內共5名被告向法院聲請羈押禁見，15日凌晨已獲准；至於收賄的金額到底有多少，礙於案件仍在偵辦當中，檢方不便透露。

▲陳科名捲入貪汙案，雖然他否認收賄，15日凌晨還是被收押禁見。（圖／翻攝自Facebook／陳科名）

新北地檢署懷疑，有建商為了加快取得建照的速度，透過民代居間向新北市政府官員遊說，疑似有行賄、收賄等行為，13日指揮調查局台北市調處人員，分別前往搜索涉案人員以及公司。其中，被搜索的對象之一是推出許多豪宅建案的新潤公司（股市代號6186），公司方面事後已在公開資訊觀測站發出重大訊息公告，強調一切是配合搜索調查，營運與財務運作並未受到影響，會靜待調查結果出爐。

檢方表示，這起貪汙案一共帶回24名被告及證人，13日發動偵查搜索被告等人的公司、住處共26處，訊後認為包含陳科名在內等5人違反貪汙治罪條例、圖利罪，且涉嫌重大還有串證之虞，14日向法院聲請羈押禁見。新北地院14日晚間開庭審理，直到15日凌晨才裁定陳科名收押禁見，其餘被告則還在審理當中。

▲蘇貞昌曾到新莊參加陳科名聯合競選總部成立大會。（圖／ETtoday資料照）

不過，官員收賄的金額究竟是多少，檢方強調，因為案件仍在偵辦當中，所以不便對外透露細節，而除了向法院聲押的5名被告外，其他人（包含建商）都分別以5萬到20萬元不等的金額交保。

據了解，民進黨籍的陳科名是新莊、五股區及泰山等地的重量級議員，曾三連霸當選，地方實力雄厚；而面對被指控貪汙，他雖然向檢方否認涉及不法，但如今整起事件還是對他的形象造成重創。

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