　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

凌友詩拿「中華民國護照」進出台灣　陸委會證實：她還有戶籍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者蔡紹堅／台北報導

「平凡台灣女孩」凌友詩在大陸擔任全國政協委員，高調支持「兩岸統一」的行為引起眾多批評，不少人都認為應取消她的戶籍及健保。陸委會14日透露，凌友詩確實有中華民國的戶籍，且先前還持中華民國護照進出台灣，若查明她有在大陸申領護照、設籍，就會依《兩岸人民關係條例》撤銷她在台灣的戶籍。

陸委會表示，凌友詩擔任第十三屆全國政協，明顯違反《兩岸人民關係條例》的規定，內政部正在進行調查，會儘快處理，「依兩岸人民關係條例第33條規定，台灣人民不得擔任陸方黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或為其成員，違反者處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰。」

▼凌友詩在大陸全國政協發言。（圖／視覺中國）

▲▼台籍大陸全國政協委員凌友詩。（圖／CFP）

陸委會還說，政協，尤其是全國政協，是中共領導的統戰組織，也是中共的憲法機關，與中華民國憲政體制，台灣自由民主體制完全大相逕庭，「中共當局長期以來積極攏絡在台出生，赴陸發展的台籍人士，目的在塑造宣傳樣板。」

陸委會指出，這些人是極少數遭到中共運用的統戰對象，包含在中共政協發表「文革式」樣板宣傳的凌女士，「這絕不會獲得台灣人民的認同與支持，反會讓兩岸的距離越拉越遠，也更堅定我們拒絕一國兩制，支持國家主權安全，民主自由價值的決心。」

凌友詩在政協的發言引起眾多網友的不滿，要求政府取消她的健保，並撤銷戶籍。

陸委會透露，凌友詩擁有中華民國的戶籍，持有中華民國護照，先前還曾持該護照進出台灣。陸委會表示，將配合相關機關進行調查，內容包含凌友詩是否申領大陸護照，以及在大陸設立戶籍，「若查證到相關事實的話，會依《兩岸人民關係條例》第九條第一項的規定，撤銷她台灣的戶籍。」

▼陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

ET快訊
晚上秒變天！中部以北挾雨探15℃　每2天1次乾溼轉換
快訊／崔鍾訓認了淫片老司機對話　「我非常羞愧」
勝利丟白皙正妹照片供挑　「拉皮條」關鍵證據曝光

關鍵字：凌友詩,陸委會,戶籍,全國政協,全國人大,全國兩會,中華民國護照

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

凌友詩拿「中華民國護照」進出台灣　陸委會證實：她還有戶籍

提「安居樂業」四字 張小月：兩岸應以民眾實質需要優先考量

23歲女「還人情」被相親對象困鄉下　警：你們已是夫妻！

外商投資法草案擬改動7處　新增「行政人員保密規定」

陸打造全球最大奧氏體不銹鋼環鍛件　將用於第四代核電機組

陸「聰明藥」成分似冰毒　仍有家長買給子女：比當學渣有意義

陸外交部推特回應吳釗燮？陸慷：假帳號！

絕地大反攻！　陸報告痛批美國踐踏公民權、金錢政治

2/3支持修訂《逃犯條例》　港保安局：台灣殺人案暴露現存制度缺陷

背書包17樓跳下　9歲男童遺書：奶奶，我撞壞學校玻璃！

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

幸福盟衝教育部抗議！險爆衝突　家長淚崩：美術課上性別平等？

「像恐攻」酒駕時速破百1死2傷　嗨歌男辯稱路上沒人忘了煞車

純手工芋頭冰、抹茶炸饅頭　嘉義6間必吃人氣餐廳攻略

小心腿！被母親抱著玩溜滑梯　女童腳踩煞車瞬間往後弓骨折

流水蝦吃到飽+台中無敵夜景　夜拍新打卡點 「彩虹貨櫃屋」

劉至翰被辣妹熱情「全身貼住」　 前妻蹲路邊大哭

90°直角方塊頭 12級風吹不動　心酸被起底：想為她變年輕點

機車姨尬轎車：一定要切過去！　連試2次45度角「鬼切式轉彎」

Selina高齡愛狗Pinky離世！　 「謝謝妳給了我5699個幸福美好的日子」

凌友詩拿「中華民國護照」進出台灣　陸委會證實：她還有戶籍

提「安居樂業」四字 張小月：兩岸應以民眾實質需要優先考量

23歲女「還人情」被相親對象困鄉下　警：你們已是夫妻！

外商投資法草案擬改動7處　新增「行政人員保密規定」

陸打造全球最大奧氏體不銹鋼環鍛件　將用於第四代核電機組

陸「聰明藥」成分似冰毒　仍有家長買給子女：比當學渣有意義

陸外交部推特回應吳釗燮？陸慷：假帳號！

絕地大反攻！　陸報告痛批美國踐踏公民權、金錢政治

2/3支持修訂《逃犯條例》　港保安局：台灣殺人案暴露現存制度缺陷

背書包17樓跳下　9歲男童遺書：奶奶，我撞壞學校玻璃！

阿諾不來了　王浩宇：韓國瑜負面聲量突破50%

影／把球接好讓投手安心　戴培峰阻殺速度媲美大聯盟

白沙屯媽沒去他家！彰化哥怒脫隊…「神秘阿公」1hr後敲門說一句　他嚇壞道歉

「騰訊視頻」、「優酷」將來台？詹婷怡：目前不清楚

北約統帥：德國若採用華為5G設備 北約將跟德國斷訊

海飄豬又驗出非洲豬瘟！小金門豬肉產品暫停運往金門

日本也決定禁飛！　波音737 MAX8、MAX 9禁止進入空域

凌友詩拿「中華民國護照」進出台灣　陸委會證實：她還有戶籍

無印良品「文青風超市」進台灣？今年開500坪旗艦大店有「新服務」

苗栗泰安落石砸車「擊落左後輪」　女駕駛驚嚇撞山壁

大陸熱門新聞

被男友拉進「百男群組」羞恥洗禮

男友拉她進誇誇群　3分鐘捧上天..

女法醫驗上吊屍　解開繩聽到嘆息

男站路中間「試愛」　下秒被撞飛

床的世界、和成研發長照產品登陸

「平凡台灣女孩」當政協　已違法..

大叔與狗對罵30分鐘　最後輸了..

怕老母影響房價　逆子：要死死外..

雷射筆燒斷繩子！他夾娃娃機狂掃..

政協台籍委員超自豪：跳出台灣狹..

ATM存錢！搶匪看她「餘額」秒..

撞壞學校玻璃　9歲童背書包跳樓

黃土坡談戀愛　這校區被封陸最慘

全球金融中心排名 香港第三、上..

更多熱門

相關新聞

「平凡台灣女孩」凌友詩爆「有綠卡」

台籍大陸全國政協委員凌友詩日前在政協會議上高調支持「兩岸統一」，還自豪表示，「像自己這樣一個平凡的台灣女孩，能經歷『一國兩制』的實踐、共襄兩岸統一的盛舉，全賴於跳出了台灣狹小的格局。」這番發言讓她很快被兩岸網友肉搜，部分人稱她一直「又紅又統的」，沒想到如今還被爆出擁有「綠卡」。

「平凡台灣女孩」當政協　已違法將開罰

外商投資法　張志軍:台屬特殊內資

今日香港明日台灣?　張志軍回應

凌友詩促統　徐國勇：朝取消戶籍處理

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 王金平 勝利退演藝圈 311地震 王令麟 衣索比亞空難 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 戴資穎 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 還願 張庭瑚 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 王令麟 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

男演員猝死靈堂大吵！爸顯靈摸女兒頭

快訊／龍俊亨宣布退團！認看過淫片

鄭俊英片傳有女偶像！JYP怒提告

小周周穿短裙「周杰倫緊抱懷中」

展榮問白癡公主：要不要跟我、我弟3P

和帥外甥洗澡17年！4200萬G球人妻驚爆出軌

6鬼纏身48小時！逃跑遭拉腳爆摔5樓

遭鎖鍊蛇咬傷　醫搭末班高鐵救命

員旅掏250萬遊泰國！館長霸氣「全住Villa頂級房」

快訊／臉書、IG大當機！小編全崩潰

日本24歲天才IQ188　現在竟是無業青年

男「68秒闖9紅燈」暴力撞　女騎士慘死

麥當勞全新甜心卡享薯條買一送一

道士帶人妻到神壇後壞壞！兒子就在外面跪拜

快訊／高雄舊七賢國中「教室瞬間倒塌」

更多

最夯影音

更多

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

幸福盟衝教育部抗議！險爆衝突　家長淚崩：美術課上性別平等？

「像恐攻」酒駕時速破百1死2傷　嗨歌男辯稱路上沒人忘了煞車

純手工芋頭冰、抹茶炸饅頭　嘉義6間必吃人氣餐廳攻略

小心腿！被母親抱著玩溜滑梯　女童腳踩煞車瞬間往後弓骨折

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面