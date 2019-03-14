凌友詩拿「中華民國護照」進出台灣　陸委會證實：她還有戶籍

記者蔡紹堅／台北報導

「平凡台灣女孩」凌友詩在大陸擔任全國政協委員，高調支持「兩岸統一」的行為引起眾多批評，不少人都認為應取消她的戶籍及健保。陸委會14日透露，凌友詩確實有中華民國的戶籍，且先前還持中華民國護照進出台灣，若查明她有在大陸申領護照、設籍，就會依《兩岸人民關係條例》撤銷她在台灣的戶籍。

陸委會表示，凌友詩擔任第十三屆全國政協，明顯違反《兩岸人民關係條例》的規定，內政部正在進行調查，會儘快處理，「依兩岸人民關係條例第33條規定，台灣人民不得擔任陸方黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或為其成員，違反者處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰。」

▼凌友詩在大陸全國政協發言。（圖／視覺中國）

陸委會還說，政協，尤其是全國政協，是中共領導的統戰組織，也是中共的憲法機關，與中華民國憲政體制，台灣自由民主體制完全大相逕庭，「中共當局長期以來積極攏絡在台出生，赴陸發展的台籍人士，目的在塑造宣傳樣板。」

陸委會指出，這些人是極少數遭到中共運用的統戰對象，包含在中共政協發表「文革式」樣板宣傳的凌女士，「這絕不會獲得台灣人民的認同與支持，反會讓兩岸的距離越拉越遠，也更堅定我們拒絕一國兩制，支持國家主權安全，民主自由價值的決心。」

凌友詩在政協的發言引起眾多網友的不滿，要求政府取消她的健保，並撤銷戶籍。

陸委會透露，凌友詩擁有中華民國的戶籍，持有中華民國護照，先前還曾持該護照進出台灣。陸委會表示，將配合相關機關進行調查，內容包含凌友詩是否申領大陸護照，以及在大陸設立戶籍，「若查證到相關事實的話，會依《兩岸人民關係條例》第九條第一項的規定，撤銷她台灣的戶籍。」

▼陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

