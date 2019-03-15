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史詩對決！「台日韓炒飯知識王」超激戰　熊熊瘋狂搶答被電慘

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▲全家餐一咖- 台日韓炒飯知識王！Fred和熊熊被電很大！（影／ETtoday）

消費中心／綜合報導

由《ETtoday東森新聞雲》與全家便利商店打造的「全家餐一咖」美食益智綜藝節目，終於在日前正式上線播出了！而首集「台日韓炒飯知識王」的來賓除了請來熊熊外，播出前還祭出好禮讓網友抽獎，因此吸引不少人高度矚目。

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「全家餐一咖」美食益智綜藝節目由法國藍帶廚師FRED擔任主持人，並在每集節目中接受來賓挑戰，若挑戰成功者將可以帶回1萬塊獎金，反之則會出動超驚悚電椅懲罰道具，每答錯一題就會被電一次。這過程可說是相當刺激，讓熊熊緊張到喊：「為什麼沒有告訴我有電椅，搞得我胃都痛了！」

「你知道我現在有多緊繃嗎？」熊熊還沒開始回答問題前，就緊張到跟Fred說要退通告，不過兩人話都還說完，隨即就被工作人員突然測試電椅，嚇得兩人狂尖叫甚至神同步跳起來，讓他們親眼見證到電椅威力，也更積極挑戰答題，以免被電。

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這次「台日韓炒飯知識王」挑戰賽都是用全家新推出的三道炒飯新品來出題，像是第一題的「揚州炒飯的發源地來自於哪裡？」沒想到由Fred搶得先機並輕鬆作答，讓熊熊立刻感受到電擊之威力狂尖叫，她還惱羞成怒說，「手要放在肩膀上不能偷作弊搶答！」

而接下來的幾個題目戰況則十分激烈。不過，像是「台式香腸炒飯用哪一種油來爆香，增添香氣？」、「台式香腸炒飯、日式雞唐揚蒜香奶油炒飯、韓式炸雞辣醬炒飯，哪一款有放起司？」、「日式雞唐揚蒜香奶油炒飯裡面的蒜是植物哪個部分？」等題目，熊熊則都答錯慘被電。

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其中，有題「要讓炒飯變得好吃的專業方式是？」沒想到熊熊雖然搶得先機作答，但她卻選錯了，正確答案是「要將料爆香，再加入調味料到最後加米飯一鍋製成。雖然這中間，熊熊也是有幾個題目僥倖答對，但最終還是由Fred答對六題獲勝，並得到獎金一萬元。

雖然最後由Fred獲勝，但他也請了熊熊一起吃全家這次新推出的三款炒飯，分別為台式香腸炒飯、日式雞唐揚蒜香奶油炒飯以及韓式炸雞辣醬炒飯，每款都是用對應的醬汁爆炒後，並加入調味料到最後加入米飯都是一鍋製成，完全模擬專門店炒飯製程，將所有食材香味鎖在米飯中。

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Fred跟熊熊推薦說，全家這次新推出的三款炒飯各有千秋，而且都有亮點，像是台式香腸炒飯不僅有一大片香腸，炒飯裡面還有加入香腸丁，且用豬油爆香油蔥，再用直火快炒，所以聞起來特別香，重點是每粒米飯都很入味又飽滿。另外，日式雞唐揚蒜香奶油炒飯則是用美奶滋爆香，所以奶味非常香，至於韓式炸雞辣醬炒飯還是用雙色起司，堆疊出多層次美味，口感豐富。

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而下一集「全家餐一咖」還將邀來不同來賓挑戰，想知道到底誰才是知識王呢？別忘了鎖定下一集節目喔！
 

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