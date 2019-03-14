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害自殺被判1年還上訴！「帝寶直銷妹」出庭先戴口罩　蒙面爽嗆記者：怎樣

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▲▼騙保全自殺的張女，到高院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲多金的張女看到大批媒體後，還先自費買了口罩遮臉，才敢大搖大擺地走入法院。（圖／記者吳銘峯攝）

記者莊智勝／綜合報導

被封為「帝寶直銷妹」的女子張鳳桂，自2016年起開始在臉書上炫富，還以「1年帶你住帝寶」話術招攬投資，害得新北市一名22歲的李姓保全遭騙，不但簽下數百萬元本票，就連亡父留下的房產也被抵押，慘賠逾700萬元，悲憤之餘上吊身亡；如今整起詐欺案進入二審，張女因不滿一審只判1年「覺得太重」持續上訴，14日出庭時見到大批記者守候，還先到一旁買了口罩戴上才敢入內開庭。

張鳳桂年僅20歲，外型姣好，居住在板橋車站旁的豪宅中；檢警調查，張女自2016年起就不斷在臉書上PO出各種炫富照，與名車、鈔票合影洗版，還打出「3個月不加開銷讓你戶頭多存20萬」、「帶你出國、帶你買車、1年內帶你住帝寶」等話術，吸引網友投資。

▲「帝寶直銷妹」張鳳桂。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲張女在個人臉書PO出各式炫富照，營造投資致富假象，誘騙不知情的網友上當。（圖／翻攝自當事人臉書）

新北市一名22歲的李姓保全，因父親亡故獨自照顧年邁母親，為求翻身機會、讓母親過上好日子，選擇相信張女，大膽簽下550萬元本票，甚至還拿父親遺留下來的房產向地下錢莊抵押借款，並將錢全交給張女投資；但張鳳桂拿到款項後，卻是用來吃喝玩樂、償還自身債務。李男付出數百萬不但沒有致富，反而還賠上了賴以棲身的家，再加上又還不出地下錢莊高額利息，絕望之餘只能在2017年底選擇以電線上吊自殺。

在李男死後，整起案件引起社會關注，張女也因詐欺罪嫌被提起公訴，一審法院認定張女「偽造文書」，輕判其有期徒刑1年；但張女似是仍覺1年刑期太重，提出上訴二審。今（14日）高院首度開庭審理，但張女到場後見到法院外大批媒體守候，還先閃身躲入一旁便利商店買口罩，遮住臉部後才有勇氣現身。

▲▼帝寶直銷妹血洗保全700萬害上吊，今開庭二審。（圖／東森新聞）

▲張女就住在新板特區的豪宅中，生活相當舒適優渥。（圖／東森新聞）

▲▼帝寶直銷妹血洗保全700萬害上吊，今開庭二審。（圖／東森新聞）

▲對比張女舊照，如今荷包飽飽的她似乎在飲食上的花費也上了個檔次，臉型圓潤不少。（圖／東森新聞）

由於張女開庭時遲到將近半小時，承審法官曾德水當庭出言訓斥，張女聞言後神色不悅，反推託是為了躲媒體才會遲到；在開完庭後，張女不願與記者正面交鋒，還故意拖延不肯離開，甚至還頻頻探頭向現場記者嗆聲，「怎樣？找我嗎？」對於李姓保全的死全無悔意，態度十分囂張可惡。

在案件爆發後，張女為了躲避關注，還創了新的臉書帳號，主頁面仍是大剌剌地寫著「投資理財、高倍數獲利！」1月15日還PO出個人清涼自拍照，堂而皇之地寫道「包裝精品名牌是給外行人看的，內行人看的程度跟氣勢是裝不出的，包裝得再好，也藏不住真相，我們頂峰見真章！」

▲▼帝寶直銷妹血洗保全700萬害上吊，今開庭二審。（圖／東森新聞）

▲害死一條人命的張女還另開臉書帳號，同樣主打「投資理財高倍數獲利」。（圖／東森新聞）

李男的叔叔接受媒體採訪時也感嘆，「不是說不相信法律，而是也沒有辦法啊！事實就已經造成了啊！」李男叔叔無奈地說，事發至今已經1年多，張女從沒有任何一分錢的賠償，受害家屬為了討回公道，還得自付律師費打官司。

▲▼帝寶直銷妹血洗保全700萬害上吊，今開庭二審。（圖／東森新聞）

▲李男叔叔感嘆，張女至今全無悔意，連一毛錢的賠償都沒有。（圖／東森新聞）

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關鍵字：帝寶,直銷,張鳳桂,詐欺,口罩

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