半夜常被改裝機車吵醒　17歲騎士被糾眾「蛋洗」不敢提告

記者柳名耕／新北報導

臉書社團「汐止集團」在13日凌晨有網友PO文，指出騎改裝機車的騎士常故意催油門，讓一家老小凌晨時全部醒來，六個月的嬰兒更因此去收驚5次，PO文一出，就有1名蘇姓網友糾眾到年僅17歲的少年家門口砸雞蛋，少年自知理虧不願提告，而蘇姓網友等11人被依社維法送辦。

▼1名網友凌晨在臉書社團內抱怨，隔天蘇姓網友糾眾到騎士家中砸雞蛋。（圖／翻攝自臉書汐止集團）



警方指出，在14日凌晨獲報，位在汐止區水源路1處住宅前疑似有爭執事件，立即出動快打部隊到場，並在附近攔下11名以蘇男（23歲）為首的男子。

蘇男供稱，因為在網路上看到PO文，有騎士常常以改管的機車製造噪音，而友人剛好知道騎士是楊姓少年（17歲），就買了雞蛋率眾前往理論，楊姓少年出面後遭蛋洗，改裝機車也被波及，但疑似自知理虧向警方表示不願提告毀損以及公然侮辱。

不過轄區汐止分局汐止派出所還是將蘇男等11人依違反《社會秩序維護法》送辦，同時呼籲民眾，遇到問題應該要循正當管道處理，切勿以暴制暴觸法。

▼騎士家門口留下一堆蛋殼，機車也被雞蛋波及。（圖／記者柳名耕翻攝）







▼蘇男事後也到社團內回報，表示都處理好了。（圖／翻攝自臉書汐止集團）

