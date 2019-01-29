油漆工撞殘女「4年賠0元」遭肉搜蛋洗！父出面幫賠錢：每月湊5000

記者柯沛辰／綜合報導

台中王姓男子4年前開車撞殘一名過馬路的女子，導致對方頭部受創，再也無法正常生活。法院審理後，民事部分判賠47萬元，但4年多過去了，王男不僅分毫未賠，還成天在臉書打卡吃香喝辣，對比受害者母女只能撿剩菜維生，相當諷刺。消息曝光後，引發網友肉搜灌爆，甚至私刑蛋洗。為此，王男29日上午到派出所報案，委屈表示不是他不願賠，是金額一直談不攏，目前已連繫西屯區公所調解委員會，邀受害家屬協調，盼外界理性看待。

2015年1月11日清晨，黃姓女子上班步行通過台中市福康路口、台灣大道四段行人穿越道，不料遭王男高速衝撞，導致顱內出血、腦中線偏移，一度命危。事後，她雖幸運保住一命，但卻留下腦血管疾病後遺症，不僅記憶退化、反應遲鈍，平時精神狀況也不佳，再也無法正常生活；而她的父親傷心過度，在同年颱風時，因恍神觸電身亡。

▲王男以油漆工為業，日領2500元。（圖／翻攝當事人臉書）

法院審理後，認為王男必須承擔100%肇責，民事部分判賠51萬元，扣除保險後還須付46萬元，但他出庭時聲稱無力一次償還，所以最後改成「分期付款」每月賠5000元；不料王男每次調解會不斷哭窮、討價還價，從5000變3000元，後來又降到2000元，直到現在仍一毛錢沒賠，逼得黃母一度下跪哭求賠償。

黃女姑姑看不下去，將下跪影片PO到臉書「爆料公社」，表示黃女母親怕申請補助會影響未出嫁女兒給別人的觀感，所以一家至今全靠母親打零工、撿別人不要的剩菜苦撐度日，反觀肇事王男成天在臉書爽爽PO文吃香喝辣，讓她痛批這實在是荒謬至極。

▲黃女母親當場下跪，並抱住王男大腿哭求賠償。（圖／翻攝自爆料公社、當事人臉書）

黃女姑姑指控，王男平時以油漆工為業，每天收入2500元，都是領現金，而且也有能力買新車，甚至砸錢改裝車子，「他們一家人停了2輛休旅車、一輛改裝跑車，家人常在喝飲料、都叫外送餐點享用大餐。」

文章曝光後，引起網友群情激憤，不僅留言灌爆王男臉書，還肉搜出住家地址，前往蛋洗洩憤。王男29日一早發現自家愛車遭人蛋洗，擔心妻小人身安全，立刻到住家附近的第六分局協和派出所報案，希望警方加強維護他住家安全；至於網友公布他臉書、住址等行為，暫不提告。

▲王男撞傷人至今一毛未賠，消息一出愛車立刻慘遭蛋洗。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

面對大批媒體，31歲王男澄清不是不願還錢，是因為雙方賠償金額談不攏，加上當時被判刑4個月，入獄可能會讓家中經濟陷入困境，所以貸款12萬元支付易科罰金；如今他從事油漆工，一個月收入約有4萬元，但扣掉2個孩子花費、家庭開銷及罰金貸款，實際上已經所剩無幾。

王男解釋，目前使用的自小客車是二手，是工作需要才在車頂加裝頂架，既不是新車，也不是改裝，跟4年前肇事同一輛。至於對方提到的2輛休旅車，是父親水電工作用的廂型車，但因為車齡老又常出狀況，早就全數賣掉換購另一台中古車。

王男坦言，他在整起事件裡確實比較被動，需要檢討，但他不是不願聯絡賠償，而是弄丟了黃女的聯絡方式，才遲遲無法聯繫對方。之後他曾致電許多單位，希望取得被害家屬的聯絡方式，但都被以個資法為由拒絕。

王男父親緩頰，「我們這個格局（家庭狀況）不好貸款，我只能再請人家，看利用什麼關係去貸款出來，至於那時候說3000，是我們一定付得起的金額，因為你答應人家了，你要做到，如果你經濟許可的話，當然你可以多還一點」，雖然之前分期金額談不攏，但他願意借錢賠償，再跟對方家屬協調。

王男則表示，他對黃女感到很抱歉，也希望能盡快彌補，目前父親已經答應協助他每月湊足5000元、分期支付賠償金，所以他上午也主動聯繫區公所調解委員會，邀對方家屬再來協調，盼外界理性看待，讓分期賠償能趕緊進行。