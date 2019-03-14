藝人康龍兒子涉縱火燒機車　有滅證之虞遭裁定收押

▲藝人康龍的兒子疑似染毒後縱火燒機車。（圖／記者陳豐德翻攝）

突發中心／新北報導

資深藝人康龍的鄭姓兒子，13日清晨在新北三重住家1樓，涉嫌點火燒毀機車，民眾目擊機車手把上的手套起火，警方獲報到場時，鄭男還恍惚坐在公寓樓梯間吃早餐，新北地檢署複訊後，以鄭男涉犯公共危險重罪，且有滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，法院14日裁定收押。

▲機車手把上的手套被燒灼看不出原本形狀。（圖／記者陳豐德翻攝）

新北三重分局永福派出所13日接獲民眾報案，警方到場發現停在公寓前的一台機車左手把上的手套起火，經警方調查，鄭男（38歲）是資深藝人康龍之子，員警到場後鄭男還悠哉坐在樓梯間吃早餐、表情恍惚，鄭男庭訊時還向警方供稱不清楚機車起火原因，但因監視器錄下他身影出現在起火機車的騎樓，且發現鄭男右手掌有燒傷的痕跡，身上還帶有打火機，涉嫌重大遭檢方聲押禁見。

據了解，康龍的妻子2018年1月間在家中使用電暖器，疑似電線走火引發火警，康龍抱著孫子急忙逃生，妻子被警方救出時就失去生命跡象，喪母的鄭男內心嚴重受打擊，因此染上毒品，今年1月間才剛出獄，而12日晚爆出他對妻子施暴進入警察局，不料13日又因涉嫌縱火燒車被逮。

新北地檢署13日晚複訊時，將鄭男依涉犯公共危險重罪且有滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，新北地院14日裁准鄭男收押禁見。

▲康龍出席老婆鄭萬里鳳告別式。（圖／記者張一中攝）

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