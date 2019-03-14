　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

南美洲國家聯盟阻礙地區一體化！厄瓜多宣布退出　收回總部大樓

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 厄瓜多13日晚間宣布正式退出「南美洲國家聯盟」（Union of South American Nations）。圖為南美洲國家聯盟位在厄瓜多首都基多的總部大樓。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 2017年1月，哥倫比亞籍南美洲國家聯盟秘書長桑佩（Ernesto Samper）任期屆滿後，職位懸缺至今。圖為南美洲國家聯盟位在厄瓜多首都基多的總部大樓。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

厄瓜多13日晚間宣布正式退出「南美洲國家聯盟」（Union of South American Nations），總統莫雷諾（Lenin Moreno）表示，該組織如今已變成阻礙地區一體化的政治平台，即日起不會參加該組織任何一場活動，不再提供資助，並要求收回位在首都基多（Quito）的總部大樓。

根據莫雷諾的說法，南美洲國家聯盟秘書長一職懸缺長達2年，期間大量工作人員流失，超過半數成員國在過去一年沒有參加任何活動，該組織已不具備推進地區一體化進程的能力，是個「名存實亡」的組織。他提到，目前已啟動退出組織的程序，並要求收回總部大樓，計畫把這棟建物捐給當地一所大學。

南美洲國家聯盟是依據《庫斯科宣言》於2008年5月成立的主權國家聯盟，旨在發展多方參與且地區公認的一體化機制，並在文化、社會、經濟和政治方面謀求聯盟，當年成員國包括阿根廷、玻利維亞、巴西、哥倫比亞、智利、厄瓜多、蓋亞那、巴拉圭、秘魯、蘇利南、烏拉圭和委內瑞拉等12個南美國家。

ET快訊
快訊／高雄舊七賢國中「教室瞬間倒塌」！壓壞多輛轎車
3歲兒被保母打成植物人「和解金僅3萬6」　單親媽淪八大苦撐
快訊／隊長崔鍾訓退出FTISLAND！公司：協助警方調查

關鍵字：南美洲國家聯盟,厄瓜多

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

黑衣女遭槍擊「陳屍」街頭　警方採證到一半突然復活！

跳下路軌尿尿 印度女遭火車撞上拖行 竟奇蹟活著離開

約會3個月後！女約砲被打槍　男列「15個改善事項」讓她氣炸

英國超市停售單把廚用刀　今年已有41人被刺死

南美洲國家聯盟阻礙地區一體化！厄瓜多宣布退出　收回總部大樓

「20噸化學廢料」倒入大馬金金河！　柔佛500人嘔吐送醫

她經歷流產又懷孕向老闆報喜　「資方秒垮臉」刁難5個月後解僱

40歲老來得女卻生下智障　日婦人崩潰「親手掐死」6歲獨生女

2019年首起！嬌生滑石產品致癌敗訴　加州陪審團判賠9億

「黑盒子」交給歐洲分析　衣航：怕美國袒護自家人

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

幸福盟衝教育部抗議！險爆衝突　家長淚崩：美術課上性別平等？

「像恐攻」酒駕時速破百1死2傷　嗨歌男辯稱路上沒人忘了煞車

純手工芋頭冰、抹茶炸饅頭　嘉義6間必吃人氣餐廳攻略

小心腿！被母親抱著玩溜滑梯　女童腳踩煞車瞬間往後弓骨折

流水蝦吃到飽+台中無敵夜景　夜拍新打卡點 「彩虹貨櫃屋」

劉至翰被辣妹熱情「全身貼住」　 前妻蹲路邊大哭

90°直角方塊頭 12級風吹不動　心酸被起底：想為她變年輕點

機車姨尬轎車：一定要切過去！　連試2次45度角「鬼切式轉彎」

Selina高齡愛狗Pinky離世！　 「謝謝妳給了我5699個幸福美好的日子」

黑衣女遭槍擊「陳屍」街頭　警方採證到一半突然復活！

跳下路軌尿尿 印度女遭火車撞上拖行 竟奇蹟活著離開

約會3個月後！女約砲被打槍　男列「15個改善事項」讓她氣炸

英國超市停售單把廚用刀　今年已有41人被刺死

南美洲國家聯盟阻礙地區一體化！厄瓜多宣布退出　收回總部大樓

「20噸化學廢料」倒入大馬金金河！　柔佛500人嘔吐送醫

她經歷流產又懷孕向老闆報喜　「資方秒垮臉」刁難5個月後解僱

40歲老來得女卻生下智障　日婦人崩潰「親手掐死」6歲獨生女

2019年首起！嬌生滑石產品致癌敗訴　加州陪審團判賠9億

「黑盒子」交給歐洲分析　衣航：怕美國袒護自家人

快訊／高雄舊七賢國中「教室瞬間倒塌」　壓壞多輛轎車

2,040天後完工、淡水人會哭了　淡江大橋將成淡水房市解藥？

謝佳見愛漂亮　Samsonite行李箱裝滿保養品

搶先直擊／vivo APEX 2019 5G手機來台　整支手機滿滿都是超前工藝

不爽沒被敬酒！天道盟「牛頭」持酒瓶砸爛對方臉　小弟助陣落漆跌倒

呱吉挺進北市議會感慨　「旁邊站的是白癡、台派的智障不少」

「要等律師一起、廠商業務不在台灣」　理科太太請假未赴衛生局說明

桃市警局引進反毒新利器　拉曼光譜儀揪出K他命

高雄七賢國中崇賢樓倒塌　多輛車遭壓無人受傷

體貼單身狗！她飯吃一半店家遞「小椅子機位」　店內擺設暖翻網：啾甘心～

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

國際熱門新聞

未婚媽看YouTube學生產　..

他算出月經花費　要女人停止抱怨

男網紅截裸照　逼威脅14歲少女..

AirPods致癌瘋傳　連署真..

14歲國中生帶女友私奔！被逮才..

富2代窮夫婦家2天1夜「離別送..

即／川普下令　美國停飛737 ..

正妹當街捅男友肚子　秒後悔狂親

新娘蛋糕小玩笑　下秒被甩巴掌

孕婦喝酒開趴　途中生產...竟..

粗心媽空中哭求飛機折返　原因曝..

波音建議停飛737 MAX　估..

2小六女童遭長期霸凌　攜手跳1..

「岳父毀容別來婚禮」她怒甩渣男..

更多熱門

相關新聞

流連忘返賞燈會　警提供住宿外籍遊客免流落街頭

厄瓜多籍旅客Daniel單車環島，留連欣賞台灣燈會大鵬灣燈景，找不到住宿地點，幸枋寮分局佳冬分駐所伸出援手，讓他一直感激在心頭，也對台灣警察貼心服務，留下最深刻印象。

絕種巨龜112年後現蹤！專家急送育種中心繁殖

3歲童跨年吞12顆葡萄　祈福慘噎死

遊樂設施故障　少女遭噴飛重摔

厄瓜多：不再幫亞桑傑與英交涉

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 王金平 勝利退演藝圈 311地震 王令麟 衣索比亞空難 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 戴資穎 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 張庭瑚 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 王令麟 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

快訊／龍俊亨宣布退團！認看過淫片

男演員猝死靈堂大吵！爸顯靈摸女兒頭

小周周穿短裙「周杰倫緊抱懷中」

展榮問白癡公主：要不要跟我、我弟3P

和帥外甥洗澡17年！4200萬G球人妻驚爆出軌

6鬼纏身48小時！逃跑遭拉腳爆摔5樓

快訊／臉書、IG大當機！小編全崩潰

日本24歲天才IQ188　現在竟是無業青年

員旅掏250萬遊泰國！館長霸氣「全住Villa頂級房」

男「68秒闖9紅燈」暴力撞　女騎士慘死

麥當勞全新甜心卡享薯條買一送一

道士帶人妻到神壇後壞壞！兒子就在外面跪拜

淡江女酒吧遇16歲嫩男　斷3年舊愛

辣妹全身貼住劉至翰　前妻路邊大哭

鄭俊英片傳有女偶像！JYP怒提告

更多

最夯影音

更多

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

幸福盟衝教育部抗議！險爆衝突　家長淚崩：美術課上性別平等？

「像恐攻」酒駕時速破百1死2傷　嗨歌男辯稱路上沒人忘了煞車

純手工芋頭冰、抹茶炸饅頭　嘉義6間必吃人氣餐廳攻略

小心腿！被母親抱著玩溜滑梯　女童腳踩煞車瞬間往後弓骨折

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面