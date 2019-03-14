南極冰層底下驚人畫面曝光！　「五顏六色生物」聚集超熱鬧

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南極冰層底下蘊藏大量神祕生物，是很多科學家好奇的冰凍世界。澳洲南極考察部（Australian Antarctic Division）凱西研究站的研究員日前就在冰層鑿開一個小洞，用無人攝影機深入到海水中一探究竟，才發現原來南極世界比想像中更多采多姿，有五顏六色的海星、珊瑚、海膽等等生物生活在這，讓人不得不佩服牠們的生命力，即使在極端的氣候下仍充滿生氣。

▲南極海底樣貌其實多彩繽紛。（圖／翻攝自YouTube／AusAntarctic，下同）



研究員探究南極海底環境的過程被PO到Youtube上，影片中捕捉到許多罕見鏡頭，包括椰子形的海綿、蒲公英狀的生物、粉紅色海藻等等，十分多彩繽紛，且看起來生命力都很旺盛，讓人很難想像這是在零下幾十度的南極世界。

▲研究員剛把攝影機放下去，就有一隻小海豹好奇的湊過來。



澳洲政府發布的報告中提到，生物學家約翰斯通（Glenn Johnstone）表示，「人們講到南極通常會想到企鵝、海豹或鯨魚，但他們都疏忽了海底的奇妙世界。」這裡1年中有10個月被1.5公尺厚的冰層覆蓋，這些厚厚的冰可以保護海底生物不被暴風雨影響，反而成為相對穩定的生存環境，因此有利於生物們成長。

報告指出，此研究主要是想了解海洋酸化的生態學作用，並分析二氧化碳濃度對海洋的影響。研究員布萊克（James Black）表示，海冰破裂時間如果發生任何微小改變，都有可能對海底生物群造成影響。