虧妹「想騙尿尿的地方」　闆娘霸氣神回：國中生物沒教？網友笑倒一片

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

網搜小組／綜合報導

一名女網友收到Line訊息，對方露骨告白，笑問「可以騙你尿尿的地方嗎？」她看到後並沒有正面回應，而是糾正他的用詞，嘲諷道「國中生物沒教？」這段對話引起網友熱烈討論，紛紛笑回「健康教育啦」、「插錯也沒關係啦，目的已達成」。

自稱「闆娘」的女網友在爆怨公社分享截圖，自嘲「我是不是太認真，我道歉。」只見對方自以為幽默的說，「哈囉我可以騙你尿尿的地方嗎（很誠實）」；而她顯然不吃這一套，雖然沒有正面打槍、或者斥責男方，不過這段回應瞬間讓人下不了台。

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▲哈哈哈一定沒專心上健康教育課。（圖／翻攝自爆怨公社）

她冷冷回道，「尿尿的地方是尿道，你要騙的地方是生小孩的地方...叫陰道，國中生物沒教？」看完這霸氣又經典的神回，網友們紛紛表示，「國中沒畢業，不然就是上課在睡覺」、「尿尿的地方叫廁所」、「連廁所都要騙，加油站就可以上了啦」、「尿尿的地方那麼臭，竟然有人要」、「尿尿的地方是輸尿管，不就奈米X」。

此外，也有一些人忍不住歪樓糾正，笑說「是健康教育吧」、「我記得是國小健康教育」、「生物沒教，我是健康教育教的，專業度稍微扣一分」、「為什麼是生物課」；而原po也現身留言，直呼「誰還會記得是國小健康教育啦！」

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