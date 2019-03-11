偷腥夫IG自曝曬嬰照並喊「女兒萬歲」　糟糠妻怒了

▲偷腥夫IG曬嬰「女兒萬歲」，被糟糠妻發現提告，示意圖與本案無關。（圖／達志）

記者唐詠絮／台中報導

2015年底台中市已婚洪男與許女小三兩度發生性關係，被糟糠妻發現提告，當時許女辯稱遭欺瞞誤認洪男單身獲判無罪，洪男則被判刑5月可易科罰金；洪男案後未離婚，2017年5月在IG曬圖寫上「女兒萬歲」姦情露餡再被妻告，台中高分院11日再依通姦罪判洪男6月徒刑，許女則被判刑4月，都可易科罰金。

▲洪男妻兩度發現丈夫與小三發生性關係，因此提告，示意圖與本案無關。（圖／視覺中國CFP）

判決指出，2017年5月下旬，許女產下女嬰，洪男開心的在IG曬女嬰照片並貼文「關於我女兒的一切…反正我女兒目前最大、其餘人我也懶的管…畢竟女兒萬歲」、「為什麼妳一開始那麼像我…」，並在醫院文件家屬簽名欄中，載明他和女嬰的關係是「父女」。

許女向法官辯稱，女嬰的生父不是洪男；洪男也稱，因為矇騙許女而發生性關係，害許女挨告，他深感愧疚，所以才把許女所生女兒視如己出，2人否認通姦，且拒絕檢察官聲請DNA鑑定。

法官請許女的親友一同偵訊，均稱許女只與洪男交往等，以洪男曾在IG張貼與許女懷孕的合照，許女僅著上衣及內褲在房間內打掃的照片及露出孕肚的照片，洪男貼文「永遠是我最理想的情人、是最美身材最好的媽媽…」等文字，同時也陪許女產檢、 生產等，台中高分院因此認定2人通姦產女。

11日再依妨害家庭罪判洪男6月、許女4月徒刑，都可易科罰金。民事部分台中地院也判兩人須連帶賠償洪妻40萬元。

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