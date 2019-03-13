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社會 社會焦點 保障人權

醉男對空試槍沒力…拋物線穿進對街民宅　3片落地窗突炸裂

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▲▼他上班前3片落地窗突炸裂！驚見「2顆子彈掉地上」…結局超傻眼。（圖／示意圖／pixabay）

▲子彈成拋物線射進民宅，屋主上班前被嚇傻。（圖／示意圖／pixabay）

社會中心／綜合報導

新北市三重區某公寓5樓的住戶早上準備出門上班時，被突如其來爆裂的玻璃嚇到，還驚見地上多了2顆子彈，嚇得趕緊報警。警方獲報後衝到對面的新大樓攻堅，結果發現是2名男子喝醉了在試槍，槍口雖然對著天空，但疑似因為是改造手槍，威力比較低，子彈就呈拋物線掉進民宅。

根據《聯合報》報導，鄭姓男子11日上午在三重區家中準備出門，被玻璃碎裂聲嚇到後，趕忙查看家裡情況，發現臥房和客廳陽台有3片對外窗破掉，還在地上找到2顆子彈頭，嚇得趕緊報警。

▲▼子彈,流彈,槍。（圖／取自免費圖庫librestock）

▲劉男被警方搜出家中有1把改造手槍。（圖／取自免費圖庫librestock）

警方比對彈道研判射擊點在距離鄭男公寓25公尺外的新大樓，成功進到屋裡後，立刻逮捕屋主劉姓男子和友人呂姓男子，搜出1把改造手槍、40發子彈、7枚彈殼。劉男供稱，10日晚上喝了整夜的酒，11日拿出綽號「寶哥」的朋友3個月前寄在家中的手槍把玩，沒想到都已經對著對面公寓上方連開3槍了，子彈還會掉進人家家裡。

由於雙方根本不認識，也沒結怨，警方推斷劉男可能因為急扣板機，或者手槍威力較弱，子彈才會呈拋物線掉進民宅，算是誤擊，最後以殺人未遂、槍砲、毀損、恐嚇公眾罪嫌將劉男送辦。

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關鍵字：新北市,三重,改造手槍

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