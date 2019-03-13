男被控偷58元文蛤肉　法官判無罪「他身上有1000元」

▲彰化蕭姓男2018年8月至超商涉嫌偷文蛤肉未結帳，法官判無罪。（圖／視覺中國CFP）

地方中心／彰化報導

彰化蕭姓男子2018年8月至超商買東西，涉嫌拿熟文蛤肉沒結帳即離去，店員看到立即報警，不過法官審理卻認為，蕭男當時身上有1000元，沒必要為價值僅58元的熟文蛤肉鋌而走險，判蕭男無罪，全案可上訴。

蕭男表示，他從事資源回收，當天想買熟文蛤肉及4灌啤酒，並回收店內廢棄紙板，但排隊的人太多，因此先將啤酒放在店內門口前的貨架上，把廢棄紙板及文蛤肉一併帶出店外，先放置於他停放在店外的四輪推車上，表示會再回店內一同結帳，且認為自己雖先將文蛤肉及廢棄紙板帶離店家，但最後仍有回去結帳，否認自己有竊取之意。

判決指出，法院查看監視器畫面，內容情節與蕭男說法相同，事後被店員發現帶回店內後，蕭男也立刻付清文蛤肉及4灌啤酒共190元。

法官認為，當天蕭男付現1000元，遠遠超過他欲買的文蛤肉及啤酒，以他當時的財力不須為價值僅58元的文蛤肉行竊，更何況，若有行竊需求，也應竊取價值較高的4罐啤酒，但蕭男卻選擇先將價位較高的啤酒放置店內門口貨架上，僅將價值較低的熟文蛤肉竊取出店外，與常情相違，因此在毫無其他證據明確指認他行竊之下，法官判蕭男無罪。