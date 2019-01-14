男子行竊遭逮　狗狗狂吠意外追出安毒及當詐欺車手

▲台南市永康分局警方查獲45歲盧姓男子涉嫌超商行竊、持有毒品及當詐欺車手。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局復興派出所員警，1月12日在永康區中華一路查獲45歲盧姓竊盜慣犯，警訊中所長所養的愛犬朝盧嫌狂吠，警方因而再起獲安非他命8包，其尿液經初步篩檢呈第一、二級毒品陽性反應，另也清查出盧男涉嫌當詐欺車手，提領贓款轉交詐騙集團，全案依毒品、詐欺及竊盜等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

永康分局指出，該分局近2週已查獲7名詐欺車手，將近日進入永康地區提領的詐欺車手全數逮獲，如同斬斷詐騙集團的手腳，有效遏阻詐欺犯罪。

警方說，45歲盧男居無定所，四處遊蕩，以打零工維生，卻染上吸毒習性，缺錢花用竟於上周連兩日跑到超商行竊。上周六中午，超商店員又發現其行蹤，趕緊報案，永康分局復興派出所立即派員前往，員警到場盤查後，盧男當下坦承曾行竊，後配合警方帶返派出所調查。

▲台南市警永康分局復興派出所所長張萬吉的愛犬「lucky」，朝盧嫌狂吠，此舉讓員警起疑，而起獲安非他命毒品。

沒想到盧嫌才剛步入派出所，所長張萬吉的愛犬「lucky」立即朝盧嫌狂吠，此舉讓員警起疑，懷疑盧嫌身上有違禁品，經詢問後，盧嫌果然自隨身包包拿出安非他命8包（總重9.87公克）。另警方還發現，盧嫌竟曾與詐欺集團接觸，依指示在本轄提領現金後，轉交詐騙集團，全案偵訊後依法移送偵辦。

永康分局說，自斬手行動實施以來，台南市警方查獲車手成效佳，讓詐騙集團難以取得詐騙贓款，但其歪腦筋動到缺錢花用、急需工作者，在網路上張貼徵才、小額借款訊息，一旦民眾不察，依指示提供存簿、拿取包裹，甚至協助提款轉交、面交，都會被當成詐欺共犯，請民眾務必當心。