五角大廈簽了！　川普「跨性別者從軍」禁令30天後生效　

▲五角大廈簽署指令實行跨性別者從軍禁令。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國五角大廈12日宣佈,已簽署指令準備徹底實施總統川普「禁止跨性別人士服役」的政策。該指令規定跨性別人士僅能以「出生時性別」登記服役,但有部分特殊狀況者例外,由國防部代理副部長諾奎斯特(David Norquist)簽署後,預計於4月12日生效。

該指令規定,目前正在服役的跨性別軍人可以續留,但在4月12日後,被醫生判斷出有「性別不安症」(gender dysphoria,原稱性別認同障礙)者,將不得申請入伍,除非醫生能夠證明,他們已經穩定認同「出生時的生理性別」至少36個月,才能申請服役。而若是在服役中被判斷出來,則必須依照原本的生理性別繼續服役。指令中也強調,「無法或不願意遵守所有適用的標準,包括與其生理性別相關的標準,將會被解僱。」

美國過去一向對軍人的性別傾向採「不問不說」(Don't ask, don't tell)立場,直到2016年前總統歐巴馬(Barack Obama)撤銷跨性別者不能從軍的禁令。不過川普卻在2017年宣布,「美國將不接受或允許變性人從軍,因會帶來不必要的醫療支出等問題。」當時的國防部長馬提斯(Jim Mattis)認為,從本質來考量,服兵役必須願意犧牲,這些人自願接受「自由上的限制」。

#Breaking: DoD releases plan to implement Trump's #TransMilitaryBan, violating court order as one injunction remains in place. Statement from @JenniferLevi1 @shannonminter5 @gladlaw @nclrights https://t.co/FY9i4F9IMV