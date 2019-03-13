花1500萬走後門進南加大！　19歲星二代「不在乎學校教什麼」網罵翻

▲ 美國女星蘿瑞．羅夫林（右）與女兒賈恩努里（左）。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國聯邦司法部日前破獲史上最大規模入學詐欺案，多名家長花大錢讓子女走後門進入耶魯、史丹佛等名校，其中包括許多名人。知名女星蘿瑞．羅夫林（Lori Loughlin）涉嫌花50萬美元（約新台幣1500萬）讓19歲的女兒賈恩努里（Olivia Jade Giannulli）進入南加州大學。事件曝光後，賈恩努里過去的推文也被翻出，內容寫道，自己不在乎學校教什麼，而且也不太想努力。

據《每日郵報》報導，賈恩努里目前是一位網紅，時常在Youtube發布影片、在Instagram張貼業配，也與母親一起走遍各大紅毯。她在去年的一段影片中說，「我不知道自己會去上課幾次」，「不過我想要體驗遊戲和派對...我不是真的很在乎學業，你們知道的。」

事件發生後，網友紛紛至她的平台上留言說，「有多少人想要進入這所大學，妳知道嗎？」「把妳的位置讓給真正在乎學業的人吧！」還有人揶揄，「蘿瑞，妳花這錢真是值得啊。」

▼ 賈恩努里寫道，「當你不在乎任何所學的事物時，真的很難在學校努力。」（圖／翻攝自推特／@oliviajadee）



2011年至2018年間，這些父母「捐獻」25萬至40萬美元（約新台幣770萬至1236萬元），中間人再賄賂學校體育教練，讓子女以體保生身份入學。此外，還有考務人員收賄，允許代考或幫忙修改答案。

這場詐欺案目前有50人被起訴，而許多學生並不知道父母行賄。出演影集《慾望師奶》的女星費莉希蒂．赫夫曼（Felicity Huffman）也被指控涉案，稍早在丈夫的陪同下出庭。

▼ 蘿瑞．羅夫林涉嫌花50萬美元讓女兒進入南加州大學。（圖／達志影像／美聯社）

