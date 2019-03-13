男拍女女扭打嗆「射我啊」　下秒竟錄到自己遭射爆慘死瞬間

▲牧羊人向鄰居嗆聲挑釁，想不到真的被開槍射死。（圖／翻攝自推特@yenisafak）



國際中心／綜合報導

土耳其卡拉曼省（Karaman）35歲牧羊人杜拉爾（Mikail Dural）的妻子，近日和一名女子發生衝突，另一名婦女見狀連忙上前勸架，卻演變成為3女扭打成一團的景象。杜拉爾當時就拿出攝影機拍下整個過程，結果一名持槍男子從遠處走來，杜拉爾對著持槍男性嗆聲：「射我啊！」結果鏡頭當場錄下他被射爆慘死的瞬間。

據CNN報導，影片中可見，正當3女躺在草地激烈對打時，45歲的鄰居貝克爾（Bekir K）突然拿著長槍從遠處跑來。杜拉爾見到鄰居手持武器，便不干示弱的激對方說「射我啊！」隨後就聽到貝克爾開了一槍以示警告，但他仍繼續嗆聲「來啊！再開槍啊！」怎料下一秒子彈就朝他飛去，而且這次直接遭擊中倒地。

杜拉爾中槍後失去生命跡象，這段影片成了自己死前的最後身影。報導指出，貝克爾其實早就看杜拉爾不順眼，因為不滿對方在自家隔壁租地放羊，過去發生多次口角衝突，所以積怨已久。

杜拉爾死後，貝克爾引來全村居民的撻伐，甚至有人朝他家猛砸酒瓶、石頭等等，目前他已經遭到警方逮捕，妻子和小孩也被安置在安全的地方，以免繼續受到村民攻擊，此外，砸屋洩憤的6名村民也已被警方帶回警局。