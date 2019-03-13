5G元年到來　陸緊缺「技術+管理」數字經濟人才！

▲白重恩在委員通道上講話。（圖／新京報）

大陸中心／綜合報導

全國政協十三屆二次會議最後一場委員通道13日上午舉行。全國政協委員、清華大學經濟管理學院院長白重恩就「新經濟領域企業」表示，今年可能是5G元年，超級計算機的發展使處理數據的能力更強，人工智能的發展使分析數據的能力更強，這些轉變「需要既懂技術，又懂得企業管理的這樣的人才。」

白重恩認為，網路企業面臨一個變化，即數字經濟逐漸由主要消費者導向向生產者導向轉移，而轉移的重要原因在於，在產業升級的過程中，需要用數字經濟給企業賦能，所以有這樣的需求；同時，新技術的發展也為數字經濟服務企業，給企業賦能提供了更強的能力。

白重恩說，今年可能是5G元年，超級計算機的發展使處理數據的能力更強，人工智能的發展使分析數據的能力更強，這些變化都使數字技術可以更好的為企業賦能，而這些變化其實對人才提出了更高的要求。

白重恩分析稱，一方面是量上面的變化，需要更多數字經濟的人才；消費者的應用很多都是通用的，一個應用可以服務幾億甚至十幾億的消費者；但是生產者的應用往往是專用的，針對每一個場景要設計一個應用，這就需要更多的人來做這樣的事，因為每一個專用的應用，都要一些人來做。

白重恩接著說，一方面是質上面的變化；設計數字經濟的應用服務於一個生產場景，這樣的人既需要非常熟悉技術，也需要對企業的管理非常了解，所以需要既懂技術，又懂得企業管理的這樣的人才，而且這樣的人才有大量的需求；通過跟企業的接觸，發現這樣的人才還是相對短缺的，所以需要在這方面做更多的工作。