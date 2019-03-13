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與兒合照鏡頭太窄！　年輕辣媽「一擠」...引發網友暴動

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▲ 友子穿著開叉禮服與兒子合照，胸部幾乎呼之欲出 。（圖／翻攝自友子instagram）

國際中心／綜合報導

每到學校日，有些家長們總會「精心打扮、盛裝出席」。日本一位年輕媽媽「友子」，日前出席兒子小學的學校日，當天她身穿一件胸前開叉的超寬鬆的禮服，結果在與兒子合照時「一擠」，豐滿胸部幾乎要彈出衣服，甚至隱約露點。這幾張火辣的照片被友子上傳到IG限時動態後，瞬間吸引大批男網友爭相朝聖，直呼「太敢穿了吧」。

▲ 友子身材火辣，經常在IG上大方展現自己。（圖／翻攝自友子instagram）

日本媽媽日前為了出席兒子小學的學校日，用心挑選了一件灰色的禮服，不過由於這件晚禮服「胸間開叉」開得超級大，友子傲人的雙峰呼之欲出，讓現場的家長老師看了都好害羞。

友子也在IG限時動態上傳一系列成果發表會時拍攝的照片，其中一張與兒子的自拍合照，為了要讓2人都擠進狹窄的鏡頭內，友子身體一縮，卻意外讓巨乳幾乎彈出，甚至露點，讓看到的網友全都暴動。

▲ 友子身材火辣，經常在IG上大方展現自己 。（圖／翻攝自友子instagram）

網友紛紛留言，「這太辣了吧！在學校一定是整場的焦點」、「有胸就推」、「超級正耶！要我當789老王都可以」、「挖賽！有這樣子的媽媽，我是小孩肯定很驕傲」、「羨慕學校的男老師們」不過，也有網友調侃道，「這是要去誘拐誰嗎」、「臉感覺有整耶！超級尖的」、「那個濃妝有點驚悚」、「不說我還以為是拍A片呢」。

據了解，友子除了會在個人IG上分享美容、運動的生活照外，作風大膽的她更經常上傳自己穿著裸露，甚至完全不穿衣服的照片，白皙皮膚加上超級好身材吸引了超過2.3萬人追蹤，已經是一個小有名氣的「網美」。

不過意外爆紅後，友子的IG帳號似乎遭到檢舉，目前已經無法進入，只剩下一個不知道是否為本人所有的「小帳號」，裡頭同樣有著大量友子「清涼火辣的」身材照。

▼ 友子的IG有超過2.3萬人追縱，是小有名氣的網紅 。（圖／翻攝自友子instagram）

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