巨乳女暗示「豐胸神器」 椰樹牌椰汁涉廣告不實被查

▲「椰樹牌」椰汁廣告影片中，多名穿着低胸緊身衣的女子在沙灘上奔跑，畫面十分養眼。(圖／翻攝自大陸網站)

大陸中心／綜合報導

在海南省生產、有近30年歷史的「椰樹牌」椰子汁 最近因為聘用衣着暴露的巨乳美眉代言，引發熱議。

據了解，該公司最近在廣告宣傳中將「椰樹牌」椰子定位為「豐胸神器」， 被質疑涉及廣告不實。海南工商局已介入調查，「椰樹集團」則辯稱從未宣傳過有豐胸效果，反指是網友自己想太多。

據陸媒媒周二(12日)報導，「椰樹牌」椰汁在2019年換上新包裝後，即 由有「中國第一美胸」之稱的大陸女星徐冬冬代言。宣傳字句更印上「我從小喝到大」，讓人聯想到該產品有豐胸效果。

除了產品本身的包裝，它的電視廣告尺度也十分大膽。影片中有多名穿着低胸緊身衣的女子，手持該產品在沙灘上奔跑，場面十分火辣養眼。據了解，電視廣告中更提到只要每天喝一杯，即可保「曲線動人，白嫩豐滿」， 難免教人產生聯想。

報導指出，「椰樹牌」椰汁已非第一次涉及包裝及廣告意識不良。該集團早年因低俗廣告遭到批評。2009年，集團旗下多款產品的廣告：如「老婆喜歡老公喝椰樹牌石榴汁」、「怕不行，喝椰樹牌石榴汁」、「木瓜飽滿我豐滿」等廣告句語，早已引發不少爭議。

有關廣告宣傳的爭議，該公司職員曾經表示，「白嫩豐滿」的確是該公司的宣傳用語。他透露該公司管理高層覺得豐胸的概念，可以作為廣告宣傳的噱頭。

「椰樹集團」前身是1956年建立的國營「海口罐頭廠」，1981至1985年間連續虧損，瀕臨破產。公司創辦人王光興從1986年起進行改革，將公司發展成全大陸最大規模的天然植物蛋白飲料生產企業， 更把產品定位為「國宴飲料」。

▲「椰樹牌」椰汁的外包裝。(圖／翻攝自大陸網站)