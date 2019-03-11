低溫暴探12°C！周三入夜全台「又要濕了」...下波冷空氣「接棒狂掠」時間曝光

▲11日晚間到12日清晨是大陸冷氣團最冷的時候。（圖／記者林敬旻攝）

記者許凱彰／台北報導

根據中央氣象局表示，這波大陸冷氣團最冷的時間將落在11日入夜至12日（周二）清晨，北部及東北部沿海空曠地區將會出現12、13度的低溫，中部15度，其他低溫約16至18度；13日（周三）入夜後鋒面接近，天氣漸轉不穩定，14日（周四）鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地降雨機率再度提高。

氣象局預報指出，12日白天後大陸冷氣團減弱，氣溫會逐漸回升，13日白天水氣偏少，各地大多是多雲到晴的好天氣，西半部日夜溫差大，東半部地區及北部山區仍會有局部短暫雨；值得一提的是，13日晚起鋒面接近，天氣漸轉不穩定，北部、東北部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區可能也有局部短暫陣雨。

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▲低溫下探12°C。（圖／中央氣象局，下同。）

據了解，下一波冷空氣預計將會在14日（周四）報到，受到鋒面通過及東北季風增強及大陸冷氣團南下，各地降雨機率增高，預估主要降雨區域為「中部以北」及「東北部地區」，其他地區仍會有有局部短暫陣雨產生。

15、16日（周五、周六）東北季風及大陸冷氣團影響，北部與東北部天氣偏冷，其他地區早晚也偏冷；迎風面北部及東半部地區有短暫雨，中南部山區也有局部短暫雨，其他地區大致為多雲。