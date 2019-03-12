　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園9.4度！周三晚起「全台轉有雨」…準冷氣團接力　周日又一波水氣

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼寒流,冷氣團,下雨,雨天,雨傘,冬天,保暖。（圖／記者林敬旻攝）

▲把握這兩天好天氣，周三晚起水氣又報到。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

大陸冷氣團加上輻射冷卻影響，中央氣象局觀測，今天（12日）清晨全台最低溫出現在淡水的11.9度，若納入自動測站數據，桃園市的大溪永福9.4度最低。氣象局提醒，周三（13日）晚起鋒面接近，天氣漸轉不穩定，周四（14日）鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地降雨機率提高；周日（17日）、下周一（18日）華南雲雨區東移影響，各地降雨機率再度提高。

氣象局說，今晨北部及東北部沿海空曠地區出現11至13度的低溫、中部15度、其他地區低溫約16至18度；白天冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，北部、東北部及東部高溫約22至24度，中南部高溫約26、27度；天氣方面，各地大多為多雲到晴的天氣，僅迎風面的東半部地區仍有局部短暫雨，午後西半部山區偶有零星短暫陣雨。

請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局的定量降水預報，今全台幾乎都無水氣。（圖／氣象局／下同）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局指出，周三白天水氣偏少，各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大，東半部地區仍有局部短暫雨，午後西半部山區有些零星短暫陣雨；晚起鋒面接近，天氣漸轉不穩定，北部、東北部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區可能也有局部短暫陣雨。

氣象局提醒，周四鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地降雨機率提高，預測主要下雨區域是中部以北及東北部地區將有短暫陣雨，其他地區也有局部短暫陣雨。

▼周四起準大陸冷氣團報到，北部低溫下探14度。

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局表示，周五（15日）、周六（16日）東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚也偏冷；迎風面北部及東半部地區有短暫雨，中南部山區也有局部短暫雨，其他地區大致為多雲。

氣象局說，周日、下周一東北季風及華南雲雨區東移影響，各地降雨機率再度提高，中部以北及東北部地區有短暫陣雨，東部、東南部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣；下周二（19日）至下周四（21日）東北季風減弱，水氣也減少。

【更新全台最低溫數據】

上線時間0628

更新時間0649

ET快訊
波音737再出事！聯航「引擎著火」迫降 乘客看到冒煙和閃光
勝利8人老司機群組爆「有大咖女星私密片」　網解密真的嚇到
「聽到床搖晃聲」人妻驚見夫床戰義兄19歲女：她說姑姑對不起
獨／通知前往輕生現場…警驚見「地址是我家」！碩士兒上吊亡
獨／行政院防虐童「兒少法」修正版本沒進立院

關鍵字：氣象,氣象局,氣象雲

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃園9.4度！周三晚起「全台轉有雨」…準冷氣團接力　周日又一波水氣

4大賽事輪番上陣！2019台北烘焙展　有門道也有熱鬧

低溫暴探12°C！周三入夜全台「又要濕了」...下波冷空氣「接棒狂掠」時間曝光

因S.H.E哈台！巴西漫畫家《檳榔美少女》　靈感來自撿到的檳榔盒辣妹

從小夢想買勞力士！他賺到上億財產後　「2原因」不買了

命理師煎吳郭魚「翹尾巴」兩次事後發生空難　巧合到令人發毛

屏東另一項驕傲　小行星Pingtung命名閃亮星際

影／北捷驚見方塊頭！90°直角「12級風吹不動」：弄2Hrs　背後心酸原因曝光

【英語多益通】票房破億！「驚奇」隊長英文怎麼說？

沙崙線換軌！女大生恍神「月台往返8趟」崩潰　長榮妹神救援...她淚噴尋人

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

女性必看！遇性侵犯自保8招　勾腳讓對方失衡、頭塞腋下鎖喉

吳亦凡NBA強碰陳冠希！　現場影片外流...網看傻：在對罵？

黑男幫4歲小鮮肉配對❤　女娃只給他2分...史上最低

勝利宣布退出演藝圈！ 「為了BIGBANG的名譽只能這裡了」

大陸電競飯店結合「住宿＋吃雞」 1天450元每天入住率達七成

救人第一！麻醉醫車停大門奔急診 救回病患卻遭魔人偷拍PO網公審

侯昌明參加失智父「畢業典禮」　哽咽告訴他：你放心去吧...

王嘉爾.蕭敬騰.陳粒新歌全球首唱　選手驚見MATZKA..一唱就過關

歐陽妮妮淚崩！「大家都不敢問我」　一回家看見這幕哭了

桃園9.4度！周三晚起「全台轉有雨」…準冷氣團接力　周日又一波水氣

4大賽事輪番上陣！2019台北烘焙展　有門道也有熱鬧

低溫暴探12°C！周三入夜全台「又要濕了」...下波冷空氣「接棒狂掠」時間曝光

因S.H.E哈台！巴西漫畫家《檳榔美少女》　靈感來自撿到的檳榔盒辣妹

從小夢想買勞力士！他賺到上億財產後　「2原因」不買了

命理師煎吳郭魚「翹尾巴」兩次事後發生空難　巧合到令人發毛

屏東另一項驕傲　小行星Pingtung命名閃亮星際

影／北捷驚見方塊頭！90°直角「12級風吹不動」：弄2Hrs　背後心酸原因曝光

【英語多益通】票房破億！「驚奇」隊長英文怎麼說？

沙崙線換軌！女大生恍神「月台往返8趟」崩潰　長榮妹神救援...她淚噴尋人

歌壇天后來加持＋愛人幫編舞　力挺影后轉戰流行樂壇

「妳82歲就打82下」19歲孫甩巴掌、水壺蓋敲頭　嬤哭：若我離開誰顧他？

波音737飛機再出事！聯航「引擎著火」迫降　乘客：看到冒煙和閃光

寬褲BYE！韓妞都在穿「奶奶褲」遮臀線　搭配莫蘭迪色一秒變溫柔系小姊姊

父母真的不能和小孩搞亂倫嗎？　理由又是什麼？

小英開國安會議反制「一國兩制」　國民黨：充滿選舉考量

孽孫持電蚊拍「幾歲打幾下」　82歲嬤報警求救　

第二屆台北米其林指南4/10公布　首屆摘星餐廳回顧

單身狗恨啊！「天天閃瞎別人」星座Top4　和另一半惹人厭上榜？

徐生明遺孀拜會魏應充　味全龍教練名單4月初出爐

結婚前夕目睹愛人癌逝病床　她冥婚後騎車自撞與丈夫暖遇

生活熱門新聞

早餐吃1顆蛋超棒！「5大好處曝..

她月台往返8趟崩潰！長榮妹神救..

北捷驚見90°直角方塊頭！12..

熱狗機上「滾3條番薯」　網笑噴..

甘蔗吸管可分解？他實驗半年揭曉..

周三入夜全台要濕了　下波冷空氣..

女店員問一句　他小鹿亂撞下秒超..

逛蝦皮誤闖「老司機天堂」他驚呆

經理Line傳開腿肉片　全公司..

京都小餐館買醉！全店90度鞠躬..

冷氣團最冷時刻來臨！北部急凍1..

周三晚起全台轉有雨　準冷氣團接..

午後轉乾周二晨探12度　周三晚..

嬤機車顧路　騎士用腳幫推5公里..

更多熱門

相關新聞

周三入夜全台要濕了　下波冷空氣接棒時間曝

根據中央氣象局表示，這波大陸冷氣團最冷的時間將落在11日入夜至12日（周二）清晨，北部及東北部沿海空曠地區將會出現12、13度的低溫，中部15度，其他低溫約16至18度；13日（周三）入夜後鋒面接近，天氣漸轉不穩定，14日（周四）鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地降雨機率再度提高。

冷氣團最冷時刻來臨！北部急凍12°C

玉山下雪了！積雪2.5公分還在繼續下

氣象局首推懸日預報！奇景出現時間曝光

影／白茫茫一片！玉山持續飄降「3月雪」

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 衣索比亞空難 鄧紫棋 王令麟 錦戶亮 大S汪小菲 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 動物王國 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

獨／通知輕生案　警見死者是親兒

勝利群組爆「有大咖女星私密片」

鄭俊英「老司機群組」對話渣爆！

ATM存錢！搶匪看她「餘額」秒還她

早餐吃1顆蛋超棒！「5大好處曝光」

29歲醫商場跳樓亡　警找到原因了

她月台往返8趟崩潰！長榮妹神救援

「聽到床搖晃」人妻凌晨驚見老公床戰義兄女兒

龍俊亨認：跟鄭俊英對話的人是我

散播偷拍片被逮！崔姓歌手曝光

北捷驚見90°直角方塊頭！12級風吹不動

F雪球妹銷魂自拍！身後「吊滿40個乾屍」

網瘋傳神隱少女原型　地主崩潰：求別來

網購屈臣氏1千5百萬商品都0元　駭客貪心露餡

撿到手榴彈炫耀　下秒直播慘死畫面

更多

最夯影音

更多

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

女性必看！遇性侵犯自保8招　勾腳讓對方失衡、頭塞腋下鎖喉

吳亦凡NBA強碰陳冠希！　現場影片外流...網看傻：在對罵？

黑男幫4歲小鮮肉配對❤　女娃只給他2分...史上最低

勝利宣布退出演藝圈！ 「為了BIGBANG的名譽只能這裡了」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面