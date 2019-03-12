桃園9.4度！周三晚起「全台轉有雨」…準冷氣團接力　周日又一波水氣

▲把握這兩天好天氣，周三晚起水氣又報到。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

大陸冷氣團加上輻射冷卻影響，中央氣象局觀測，今天（12日）清晨全台最低溫出現在淡水的11.9度，若納入自動測站數據，桃園市的大溪永福9.4度最低。氣象局提醒，周三（13日）晚起鋒面接近，天氣漸轉不穩定，周四（14日）鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地降雨機率提高；周日（17日）、下周一（18日）華南雲雨區東移影響，各地降雨機率再度提高。

氣象局說，今晨北部及東北部沿海空曠地區出現11至13度的低溫、中部15度、其他地區低溫約16至18度；白天冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，北部、東北部及東部高溫約22至24度，中南部高溫約26、27度；天氣方面，各地大多為多雲到晴的天氣，僅迎風面的東半部地區仍有局部短暫雨，午後西半部山區偶有零星短暫陣雨。

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▲▼根據氣象局的定量降水預報，今全台幾乎都無水氣。（圖／氣象局／下同）

氣象局指出，周三白天水氣偏少，各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大，東半部地區仍有局部短暫雨，午後西半部山區有些零星短暫陣雨；晚起鋒面接近，天氣漸轉不穩定，北部、東北部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區可能也有局部短暫陣雨。

氣象局提醒，周四鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地降雨機率提高，預測主要下雨區域是中部以北及東北部地區將有短暫陣雨，其他地區也有局部短暫陣雨。

▼周四起準大陸冷氣團報到，北部低溫下探14度。

氣象局表示，周五（15日）、周六（16日）東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚也偏冷；迎風面北部及東半部地區有短暫雨，中南部山區也有局部短暫雨，其他地區大致為多雲。

氣象局說，周日、下周一東北季風及華南雲雨區東移影響，各地降雨機率再度提高，中部以北及東北部地區有短暫陣雨，東部、東南部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣；下周二（19日）至下周四（21日）東北季風減弱，水氣也減少。

【更新全台最低溫數據】

上線時間0628

更新時間0649