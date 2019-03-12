右撇子被迫用左槍套　宜蘭縣警局惹非議

▲宜蘭各警分局派出所右撇子警員被迫用左槍套來左手拔槍，基層警員認為太離譜！但宜蘭縣警局後勤科說明是誤會所致。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣警局因左槍套過多，強制各派出所至少配發1組，造成右撇子警員被迫用左手拔槍的左槍套，如遇突發狀況恐無法在要命的第一時間內拔槍來維持治安，警員反應得到答案是「沒有辦法更換」，置基層安危不顧真的太離譜！宜蘭縣警局強調，從未有這種規定，只要同仁反應，就會重新配發合適槍套，疑是分局訊息傳達不夠清楚，才會導致這種誤會。

2017年警政署斥資4億元，採購德製Walther PPQ M2手槍，汰換基層已使用20餘年的美製90手槍，並配發新槍套；槍套需綁在S腰帶，依「慣用手」懸掛身體左、右側，有左手槍套與右手槍套兩種，配發各縣市槍套時，也同步調查各縣警局員警的「慣用手」，依數量配發。

宜蘭基層警員，經過2年新槍使用訓練，縣警局最近才將744把新槍與槍套配發給各分局與派出所，其中左撇子用的「左槍套」有52個。

派出所員警拿到左槍套向分局反應，他是右撇子，使用左槍套完全不習慣，但分局回答卻是「因為左槍套過多，不管有無左撇子，每個派出所至少要配一組，無法更換」。

員警感慨的說，使用左槍套若遇到突發狀況，只能用不習慣的左手拔槍，然後再交給右手，反應一定比歹徒慢，若是千鈞一髮之際，影響的就是員警生命安全，這是很嚴重的事，長官竟然以「左槍套過多」打發，置基層同仁性命不顧，他要自己花錢到外面購買右槍套，確保執勤安全。

宜蘭縣警局後勤科說明，警政署2年前配發槍套時，有調查各警局員警的「慣用手」，也依調查配發槍套數量，但因新槍使用訓練，隔了2年才配發到基層，因人員調動，當年調查已經失準，才會產生部分分局左槍套過多情形。

後勤科表示，從來沒有強制派出所一定要配發左槍套，縣警局還有槍套庫存，只要基層同仁反應槍套不適用，就會重新配發合適槍套，會發生「強制配發」情形，應是各分局業務承辦，訊息傳達不夠清楚才產生誤會。