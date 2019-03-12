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寶貝兒女「衣藏秘密喜訊」　離家6周軍人爸樂翻淚吻孕妻：是最美好禮物

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實習記者陳妙津／綜合報導

家裡有新成員時該如何告訴另一半呢？一名媽媽運用巧思把「喜訊」印在兒女衣服上，特地給離家一個半月的軍人丈夫大驚喜，並將過程錄成影片PO網分享。由於影片中軍人爸得知真相後，驚喜的神情實在太可愛真實，網友們都不禁一放再放影片，大呼「超溫馨」！

媽媽在軍人爸生日當天發現自己懷孕了，便與兒女準備好，將懷孕喜訊印在T恤上，準備給離家訓練6周的軍人爸驚喜。但軍人爸卻因為太想念孩子們，只顧著抱著兒子一頓猛親，不肯撤手，連妻子要他看看兒女衣服有什麼都沒注意。

▲▼軍人爸離家6周喜得知又要當爸。（圖／翻攝自YouTube／Jasmine Rosado）

▲▼軍人爸離家6周喜得知又要當爸，表情太暖，過程太有趣讓網友笑翻。（圖／翻攝自YouTube／Jasmine Rosado）

▲▼軍人爸離家6周喜得知又要當爸。（圖／翻攝自YouTube／Jasmine Rosado）

只見小姊姊拼命在旁邊亮出身上「我又要當姊姊」的粉色上衣，無奈一直被爸爸忽略。直到軍人爸在老婆提醒下，才重新仔細看了兩個孩子，讀出兒子的上衣寫著「我要當哥哥了」，回頭一望女兒上衣，瞬間頓悟露出不敢置信的幸福笑容，立刻上前含淚親吻最親愛的妻子，深情訴說「這是最美好的禮物」。

這段驚喜影片是在2014年7月拍攝，長約2分鐘左右，當時也引起一陣瘋傳旋風，但因為實在太溫馨美好，近日又重新在網路上轉傳。許多網友看了影片紛紛表示，「超暖」、「都是別人的老公」、「爸爸好溫柔」、「他真的完全沒認真看哈哈」、「反應好慢好可愛」。

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