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PChome Thai跨境電商下一步　把泰國特色商品賣到台灣

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打入泰國當地生態系　PChome Thai參與泰國SME ONLINE計畫 （圖／業者提供）

▲PChome Thai現階段除了協助台灣中小企業把商品賣到泰國，透過與泰國中小企業促進局的合作，也希望能將泰國商品賣到台灣市場。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

東南亞擁有龐大的電商發展潛力及商機，被PChome視為跨境服務重要的一步，旗下泰國子公司PChome Thai持續優化跨境電商服務，日前參與由泰國中小企業促進局舉辦的第3屆2019 SME ONLINE計畫，與泰國當地公協會機構、大學與14家網路平台共襄盛舉，其中提到將把具特色及代表性的泰國商品銷售到台灣，加速泰國與台灣兩地電商市場的流通，擴大跨境電商市場的規模。

PChome Thailand總經理蔡文雄表示， PChomeThai全站已有超過200萬件商品，2018年分別與台北市政府及外貿協會創立「台北好物館」及「PChome Thai臺灣館」後，今年將延續跨境電商的服務策略，不只要將台灣的優質商品賣向泰國，也希望盡快將泰國當地企業的特色商品賣進台灣市場，開啟雙向跨境電商服務新契機。

泰國中小企業促進局主要提供中小企業發展業務知識和拓展建議，透過進一步運籌電商平台的行銷活動，向國際市場推廣泰國中小企業產品，並舉辦參展、研討會、商貿訪問團等方式協助中小企業發展。2019年SME ONLINE計畫更攜手多個在地組織，為泰國各地中小企業展開培訓，攜手多家電商平台布局全球，其中藉由PChome Thai連結台灣市場，透過電子商務帶動國際貿易交易蓬勃發展。

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關鍵字：PChome Thai,PChome,網路家庭,泰國,東南亞,跨境電商,SME ONLINE

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