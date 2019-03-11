向蝦皮看齊！PChome個人賣場3/15起成交手續費調漲收1.49%

▲ 商店街個人賣場針對新加入賣家，4月底前完成認證，6月底前免成交手續費。此外，賣場成交手續費將自3/15起調漲為1.49%。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

商店街個人賣場今（3/11）宣布，推出為期3個月的新賣家免收成交手續費活動，即日起申請加入後，只要在4月底前完成認證，就能獲得6月底前不收成交手續費，但也提前預告，3/15起，成交手續費將從現在的0.5%調漲為1.49%。

向來與蝦皮對打的個人賣場，強調目前物件數已突破3.3億，並提供買賣家免上架費、免ATM訂單辦退手續費、信用卡手續費0.5%、運費折扣券發送等各種服務，而在成交手續費部分，去年個人賣場還特意挑在12/3、蝦皮正式調漲拍賣成交手續費的這天，對賣家們做讓利活動，但現在也要跟蝦皮看齊了，3/15起將從目前0.5%調漲為1.49%。

對此，商店街個人賣場指出，「手續費調整是我們的既定規劃，也希望提供更好的網路購物環境，後續我們會把成交手續費當成是行銷工具之一，可能會像之前有活動當日免成交手續費的活動。但所有的費用比較起來，個人賣場應該還是比蝦皮優惠。」

後續是否會引發賣家反彈，得等到新收費機制實行後，才能有進一步觀察，個人賣場也指出「將持續觀察，增加行銷活動讓賣家盡量多銷售」，而在此之前，則是又以「讓利」為由向新賣家招手，個人賣場營運長黃淑琳表示，此次推出新賣家申請加入，就能享有6月底前不收成交手續費的優惠，目的希望透過開賣初期以讓利新賣家的方式，讓新賣家們能更直接的反映在商品優惠售價上，藉此吸引更多消費者。