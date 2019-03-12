宜蘭分租公寓起火　警消救出6人1男全身燻黑

▲宜蘭一棟公寓12日上午發生火災，警消動用雲梯車搶救受困民眾。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一棟公寓12日上午發生火災，警消利用雲梯車共救出6位民眾，其中1人輕微嗆傷、另1名疑似住在起火套房的男子傷勢較重，分別由救護車送往陽大醫院、仁愛醫院救治。警方正調查起火原因。

警方調查，12日上午7時許，宜蘭縣中山路2段的一棟分租公寓竄出濃煙，一名住戶發現後立刻逃出報案，由於火警地點就位於醫院旁邊，消防局獲報後不敢大意，立刻出動宜蘭、壯圍、員山、礁溪、特種等分隊前往搶救。

警消到場時發現起火點位於2樓後半段的套房，濃煙從窗戶不斷竄出，其中2樓2名住戶已逃到後方陽台待援，警消架梯立刻將人救出，並使用雲梯車將3人受困的2名住戶救出，又陸續從4、5樓發現民眾。

其中，27歲許姓男子疑似住在起火點套房，因此傷勢較重，救出時意識模糊、全身燻黑，由救護車轉送陽大醫院救治，3樓的27歲康姓女子也有輕微嗆傷，送往仁愛醫院救治，所幸2人都沒有生命危險。

住2樓前半部的34歲曹姓住戶表示，他是聽到外面有人大喊「起火了」，開門一看才發現走廊已經佈滿濃煙，當下立刻回房間拿毛巾蓋住口鼻逃出，雖然臉部、手部都被燻黑，但還好人沒有大礙。