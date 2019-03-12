寒假不努力，考試兩行淚！武大附中化學考卷全是「段子」

▲武大附中的「段子」考卷。（圖／翻攝自《武漢晚報》）

記者馬叔安／綜合報導

武漢的武大附中一名化學老師李鼎在日前的考試中，把大量的流行語融入考卷中，包括電影《流浪地球》和《大話西遊》的台詞，以及流行音樂的歌詞等，都成了這份考卷裡的「段子」。李鼎表示，這是一份開學收心的測驗卷，想以學生感興趣的方式為他們考試「降壓」。

《武漢晚報》指出，這份考卷一共有21道題，16道選擇題和5道非選擇題，在試捲最醒目的位置，印著電影《流浪地球》改編版溫馨提示：「高二年級組溫馨提示：道路千萬條，學習第一條；寒假不努力，考試兩行淚」，不少同學表示，看見第一句就忍不住笑了。

▲武大附中的「段子」考卷。（圖／翻攝自《武漢晚報》）

據了解，類似的「段子」在幾乎考卷中每一道題都能看到，比如「地球在流浪，學習不能忘」對應考題災後經常使用的物質，「酸檸檬表情包」對應考題檸檬電池工作原理，「我踏上化學之舟，船上沒有生銹，手裡還握著一壺汽油」對應考題港珠澳大橋防腐原理。

另外，考卷中還有改變自歌曲中的橋段，諸如《答案》版「試題就像藍天白雲，晴空萬里，突然一道題」，以及《沙漠駱駝》《慢慢喜歡你》《卡路里》《體面》《成都》《醉赤壁》《勇氣》等元素。

「出卷的思路，其實來源於學生」，90後的李鼎入職剛兩個月，這回是第一次嘗試這樣的風格，因為平時比較喜歡和學生交流。據指出，李鼎平時和學生關係良好，是學生眼中「還沒上課就來了，下課了還沒走」的盡職盡責的老師，更是親切的「鼎哥」。