2020立委選舉磨刀霍霍　板橋將上演「三個女人的戰爭」

圖文／鏡週刊



2020立委選舉話題延燒，競爭激烈的板橋區將有機會出現「三個女人的戰爭」！國民黨在板橋東區欲參選表態的表態者，目前出現不分區立委柯志恩，以及現任新北市果菜公司總經理，也是前立委江惠貞雙強相爭。但近期傳出，還有一位不容小覷的同黨新生代，也是連任三屆的市議員的劉美芳，呈現躍躍欲試的態勢，若形成三強鼎立，將會是一場精采可期的「女力之戰」。

據當地政壇人士透露，板橋區分為東、西區，現任東區立委是民進黨籍的羅致政，西區立委則為同黨的張宏陸。但藍營的原先選上不分區立委的柯志恩近期也表態參選，為當地注入不少話題。政壇人士指出，被視為是朱立倫人馬的柯志恩以犀利的口才著稱，屢屢在政論節目上為黨辯論，獲得不少死忠粉絲支持，也為她的選情挹注能量。

而身為現任新北市果菜公司總經理的江惠貞，其基層實力也相當強大，過去曾擔任板橋市長、前立委，施政經驗豐富，在當地深耕數十年，對於板橋大小事都瞭諾指掌，可說是藍軍基層的超級戰將。

另外參選呼聲頗高的還有三連霸的美女議員劉美芳，雖然她目前尚未表態，但其形象清新，再加專業上主打婦幼、教育議題，還有父執輩曾在地方經營近一世紀，讓她在去年的選舉，以2萬多票名列前茅。

本刊為此詢問劉美芳的參選意願，她表示此次連任後，持續勤跑基層，聽到許多鄉親對她有期待，希望她爭取一席立委；劉美芳說，她是板橋在地人，深知市民所需，國民黨更需要世代交替，才能讓選民、黨員認同。

不過劉美芳也認為，基層民意她聽到了，但選立委是一件大事，必須要認真思考，當務之急應先將議員做好，未來一定會為市民謀更多的建設、福利。



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