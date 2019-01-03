才剛當選！北斗鎮長關說清潔隊涉貪污　李玄在：只是做便民服務

▲涉關說清潔隊收廢棄物被檢方依貪污罪起訴，李玄在喊冤。（圖／翻攝自李玄在臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

北斗鎮新科鎮長李玄在遭人檢舉在8月間幫業者關說，以鎮長服務處主任頭銜，大開方便之門，要求清潔隊收受事業廢棄物，讓傅姓民眾得以入內傾倒廢棄物。檢方認為，李玄在具有「實質影響力」迫使公務員決定放行，讓民眾不當獲利7萬7千餘元，3日依貪污罪起訴。

檢方8月15日凌晨以侵犯鎮長之權，涉嫌貪污治罪條例之圖利罪嫌重大，且有串證之虞，將李玄在聲請羈押禁見，訊後遭彰化地院駁回，無保請回。

▲李玄在107年擔任夫人楊麗香(右，時任北斗鎮長)辦公室主任，關說清潔隊收廢棄物涉貪污，近日被檢方起訴。（圖／翻攝自李玄在臉書）

李玄在3日聽聞被彰檢以貪污罪起訴後表示，「我真的是冤枉的，我不貪不取，當時我不是公務人員，我只是做便民服務，何來貪污之說？至於清潔隊要不要收受廢棄物，也不是我一個平民能指使的，其次這些廢棄物也並非事業廢棄物，一定會在一審向法官向自己爭取清白人格」。

起訴書表示，傅為了省下委託垃圾清運業者前來清理建築廢棄物的6萬多元，有意將廢棄物倒到北斗垃圾掩埋場，便打電話給當時的「北斗鎮長服務處主任」李玄在，李明知北斗垃圾掩埋場處於半廢棄狀態，只有春節期間可堆放，竟要陳姓清潔班長前來開門放行。

陳姓班長受制於李玄在的「實質影響力」違反禁令，讓業者進入丟棄54餘公噸的垃圾，讓傅省下7萬餘元的垃圾清理費，李已觸犯貪污罪及廢棄物清理法，因此予以起訴。