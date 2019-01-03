　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

才剛當選！北斗鎮長關說清潔隊涉貪污　李玄在：只是做便民服務

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲關說清潔隊收廢棄物涉貪污被檢方起訴，李玄在喊冤。（圖／翻攝自李玄在臉書）

▲涉關說清潔隊收廢棄物被檢方依貪污罪起訴，李玄在喊冤。（圖／翻攝自李玄在臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

北斗鎮新科鎮長李玄在遭人檢舉在8月間幫業者關說，以鎮長服務處主任頭銜，大開方便之門，要求清潔隊收受事業廢棄物，讓傅姓民眾得以入內傾倒廢棄物。檢方認為，李玄在具有「實質影響力」迫使公務員決定放行，讓民眾不當獲利7萬7千餘元，3日依貪污罪起訴。

檢方8月15日凌晨以侵犯鎮長之權，涉嫌貪污治罪條例之圖利罪嫌重大，且有串證之虞，將李玄在聲請羈押禁見，訊後遭彰化地院駁回，無保請回。

▲關說清潔隊收廢棄物涉貪污被檢方起訴，李玄在喊冤。（圖／翻攝自李玄在臉書）

▲李玄在107年擔任夫人楊麗香(右，時任北斗鎮長)辦公室主任，關說清潔隊收廢棄物涉貪污，近日被檢方起訴。（圖／翻攝自李玄在臉書）

李玄在3日聽聞被彰檢以貪污罪起訴後表示，「我真的是冤枉的，我不貪不取，當時我不是公務人員，我只是做便民服務，何來貪污之說？至於清潔隊要不要收受廢棄物，也不是我一個平民能指使的，其次這些廢棄物也並非事業廢棄物，一定會在一審向法官向自己爭取清白人格」。

起訴書表示，傅為了省下委託垃圾清運業者前來清理建築廢棄物的6萬多元，有意將廢棄物倒到北斗垃圾掩埋場，便打電話給當時的「北斗鎮長服務處主任」李玄在，李明知北斗垃圾掩埋場處於半廢棄狀態，只有春節期間可堆放，竟要陳姓清潔班長前來開門放行。

陳姓班長受制於李玄在的「實質影響力」違反禁令，讓業者進入丟棄54餘公噸的垃圾，讓傅省下7萬餘元的垃圾清理費，李已觸犯貪污罪及廢棄物清理法，因此予以起訴。

ET快訊
林采緹「宣布砍掉重練」　母子照少胡睿兒網猜：要離了？
金門死豬確認感染非洲豬瘟！1.1萬頭豬將做疫情訪視

關鍵字：李玄在,北斗鎮長,事業廢棄物,清潔隊,貪污

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「不要懷疑共產黨收復台灣決心」　韓國瑜：這是生死大事

台中機場外連開5槍奪命　「沙鹿槍手」躲10天父親家落網

婦誤踩油門撞破玻璃衝進賣場　店員驚：就像爆炸一樣！

借10萬月息1萬！夫妻躲山區開瓦斯尋短　遺書曝錢莊「吃人真相」

畫面曝光！冷凍貨車「2輪側走」逆向撞4車　受困女司機：一時恍惚

「沒有爸爸還姓爸爸的姓」單親少年遭霸凌　法官裁准從母姓

更新／檢調偵辦警員涉嫌包庇2酒店　2警裁定羈押禁見

板橋逆向追撞10汽機車　酒駕男路旁發呆：不是我開的

慣竊失風躲車內拒捕　警手掌撕裂傷忍痛壓制

影／台中機場外連開5槍奪命　「沙鹿槍手」躲10天父親家落網

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

王嘉爾興奮喊：我贏了 萌娃無反應..敷衍回「我的媽」

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

周子瑜奪「Kpop100美票選」第4名　冠軍是Red Velvet的Irene！

全球跨年煙火7分鐘一次看！　紐約情侶「彩帶雨」擁吻迎2019

愛犬遭打斷腿...還要養百歲臥床父 他咬牙花5萬救：實在不忍心...

更新／檢調偵辦警員涉嫌包庇2酒店　2警裁定羈押禁見

板橋逆向追撞10汽機車　酒駕男路旁發呆：不是我開的

慣竊失風躲車內拒捕　警手掌撕裂傷忍痛壓制

影／台中機場外連開5槍奪命　「沙鹿槍手」躲10天父親家落網

代女友討薪水兇老闆「我就是要20萬」　曾英勇救火獲輕判

父臥病母沒錢...他當1600天黑工見警狂奔　路人單車神支援

才剛當選！北斗鎮長關說清潔隊涉貪污　李玄在：只是做便民服務

遭父深夜暴打！少女崩潰哭喊「我最恨你」逃家　網友怒：像打仇人一樣

檢調第3波搜索帶回4人　徐國勇赴派出所勉勵「不要被誘惑」

彰化大潤發搶案2送貨員勇救　被害婦驚魂：不敢再逛大賣場　　

更新／檢調偵辦警員涉嫌包庇2酒店　2警裁定羈押禁見

「非洲豬瘟死豬」漂到金門　行政院：相關部會都進入備戰狀態

雄獅逃脫咬死22歲女員工　中麻醉仍抬頭警開8槍擊斃

5萬顆積木、百台小小挖土機！高雄期間限定「積木樂園」只到3月

薰衣草花開正美！新竹漫步紫色花海、打卡愛情車站一日遊

板橋逆向追撞10汽機車　酒駕男路旁發呆：不是我開的

幼稚園弟「我先死會怎樣」！姊9字神坑…老爸臉黑爆　網笑炸：親生的沒錯

先探／美國大型科技股大洗三溫暖

勇士強碰11戰10勝火箭　柯爾：我們正見證最強大的哈登

高屏行銷台灣燈會被潘孟安打臉　潘恆旭：幕僚還沒跟他說

接駁車停國道司機「詭異起身」　下秒跳匝道慘死乘客：像中邪

社會熱門新聞

虐死邱小妹！他求和解：入獄後賺..

汐止2小時10車禍　出門20分..

兒子被仙人跳詐財　其父親一招讓..

鴻海副總偷吃部屬妻！女認：很開..

偷吃鴻海副總被曝光！她：好想殺..

男大生遭開2槍亡　友出面還原真..

碧潭盛傳抓交替　民俗專家：鬼王..

吐痰軌跡一樣！檢舉達人40影片..

土城9男「無奈」被2阿姨榨乾　..

34歲航空維修士遭撞爆頭亡　母..

律師黃致豪驚爆偷吃！約妹到MT..

即／林口冷凍車「飛越安全島」5..

侯硐驅魔雙屍！女友穿著詭異像戲..

即／男女離奇自殺懸案　偏鄉民嚇..

更多熱門

相關新聞

集體貪污案定讞　議員施金樹解職

花蓮縣議員施金樹，前議員潘富民、陳長明、陳修福等4人，遊說動支「地方建設補助款」，補助鄉公所購置LED路燈、消防設備，再收受廠商100萬至200萬元佣金，最高法院27日維持二審見解，將4人分別被判刑4年至9年不等，並宣告褫奪公權。其中施金樹本次順利連任，今日判決定讞後，即刻解職。

高志鵬：助理索賄200萬卻是老闆坐牢

高志鵬涉貪將入獄　宣布即日退黨爭清白

高志鵬案定讞　綠委：現在判決不公平

廳官太愛打麻將　「小本本」記輸贏

讀者迴響

發燒話題

習近平 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 王祖賢 普悠瑪內幕 蔡英文 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

50歲阿伯娶23歲嫩妻「1個月就中獎」！醫一句話揭綠光

運勢排行榜　2019運氣最旺生日曝光

國中女初經穿血褲上課　被笑到淚崩

孫安佐緋聞女友是她！　「金髮妹正面曝光」

分手收牛仔衣淚崩　4年後她才知口袋內藏「秘密紙條」

新iPhone方形邊框回歸　網友：等多久都願意！

金門死豬確認感染非洲豬瘟！　

昆凌曾想放棄　周杰倫做一件事感動她

高雄跨年賣木瓜牛奶　驚爆一夜賺32萬

28歲存款280萬　鄉民：是魯蛇

子瑜「絕對領域全露」拜年！

Sandy「23年沒出門跨過年」！曝吳宗憲鐵血家教

虐死邱小妹！他求和解：入獄後賺的錢全賠

信用卡10年最慘　神人公開4組合

美女銷售員曝光　男粉衝高雄買車

更多

最夯影音

更多

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面