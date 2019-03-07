花蓮設置40處村里資收站　資源回收物増量480公噸

▲花蓮縣自2016年起至各鄉鎮鄰里間陸續設立村里資源回收站，截至2018年設置數已達40處，今年還將繼續增設。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣為配合行政院環境保護署之政策加強資源回收管道一，2016年起至各鄉鎮鄰里間陸續設立村里資源回收站，截至2018年設置數已達40處，今年也將持續增設站點，讓鄉親能隨時就近回收，資源回收變得更方便，且為鼓勵民眾善加利用資源回收站，結合資源回收兌換活動，做回收又可得到實質回饋。

▲資收站的設立間接加強居民對於公共事務、環保工作的重視及凝聚力，形成良善循環。

花蓮縣自2016年起陸續設立村里資收站後，共計增加了約480.74公噸的資源回收物，而收取資源回收物所變賣的金額，合計共新台幣86萬2,642元整，後續收得的變賣收入，除了可使村里資收站維持運作外，也可作為關懷照顧村里間弱勢族群，回饋社會，取之於村里，用之於村里，一舉數得，落實循環經濟，將資源回收的綜效提升至最大！

▲各村里資收站都依規定做好分類回收。

資源回收物後續整理及變賣運作皆仰賴社區志工及村里長們，也間接加強居民對於公共事務、環保工作的重視及凝聚力，形成良善循環。

▲回收的變賣收入，除了可使村里資收站維持運作外，也可作為關懷照顧村里間弱勢族群，回饋社會。

環保局表示，村里資收站能讓鄉親資源回收更加便利，還可換民生物資，除鼓勵落實資源回收外，希望鄉親也能一同重視垃圾減量，創造更多資源得以重覆使用，倘若能從源頭就減少資源的浪費，小習慣的累積就能為本縣創造更優質的生活環境。