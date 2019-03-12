玩「拔槍遊戲」手滑　槍掉地上走火…27歲女警頭部中彈亡

▲發生意外的法國第17區新警察總部。（圖／翻攝自Twitter／@le_Parisien）



國際中心／綜合報導

法國警局日前傳出「員警槍殺員警」的意外，調查後發現，原來是兩名員警上班期間，在辦公室內玩「拔槍遊戲」，結果槍枝竟「手滑」掉落走火，導致其中一人頭部中槍當場死亡。局內高層對此表示，這愚蠢的遊戲不只害人斷送性命，另一人也賠上了職業生涯。

根據法國報紙《Le Parisien》指出，意外發生在法國第17區的新警察總部，中彈的27歲女警當時正與28歲的男警比賽，看誰將手槍從槍套拔出的速度最快，豈料這名男警竟「手滑」讓槍掉到地上，結果槍枝走火，子彈正中女警頭部，當場身亡。目前意外殺死同事的男警也遭到拘留，並以殺人罪調查中。

法國警察聯盟發言人克雷潘（Christophe Crepin）表示，這場意外完全是場悲劇，兩位員警很明顯地沒有遵守槍枝使用規則，「持有滿彈手槍時，有具體的使用規則，但很遺憾地他們並未遵守。」

今年1月時，美國路易斯安那州同樣有名24歲女警，與同事玩「俄羅斯輪盤」，結果遭子彈擊中不治身亡。