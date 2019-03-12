3G將退出歷史舞台！千億打造TD-SCDMA「2020完成退網」

▲3G退網話題近日登上微博熱搜。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

大陸中心／綜合報導

中國移動的部分3G TD-SCDMA基站即將退出歷史舞台。福州市無線電管理局1月21日同意中國移動通信集團有限公司「申請註銷TD-SCDMA基站」，目前已停止使用的TD-SCDMA基站共有6535個；據悉，相關工作將在2020年前完成，而3G退網話題近日也在微博再度掀起討論。

根據福州市無線電管理局所發的信函顯示，「經研究，同意註銷你部門已經停止使用的TD-SCDMA基地台6535個，對數據庫中TD-SCDMA基地台數據予以封存並收回原核發的無線電台執照，對數據庫中TD-SCDMA基站數據進行封存並收回原核發的無線電台執照。」這也意味著，福州移動當地的行動網路將不再接收到TD-SCDMA信號。

綜合陸媒報導，其實早在2016年時，就有其他通信行業從業者交流論壇中得知，「中國移動正在規劃關閉TD-SCDMA的方案」一消息；接著，在2018年間又傳出關於TD-SCDMA的信號質量的相關討論。

除此之外，中國移動在2018年所發布的《5G終端產品指引》內容指出，「入網終端」像是手機、CPE等設備，在頻段狀態中不再要求終端支持TD-SCDMA，而5G終端未來只需要支持NR／TD-LTE／LTE FDD／WCDMA／GSM這幾種制式就好。綜觀上述種種跡象，中國移動早已預告「3G退網」一事。

▲5G時代即將來臨！（示意圖／大陸首間5G網路體驗店／翻攝上觀新聞）

回顧過去，大陸於2008年發放3G牌照，而中國移動也從2009年開始大規模展開3G建設。根據《每日經濟新聞》報導，中國移動投入在3G行動網路上的資本至少超過3000億人民幣，這還不包括後續網路維護等各方面的支出。

不過，在花費龐大的同時，中國移動已同時在為第五代行動通信技術（5G）做準備，開始陸續退網2G並保留3G和4G；現在更為了5G建設，3G也即將退出舞台、走入歷史。退網消息傳出也讓許多網友感到不捨，「感謝3G為那個時代的貢獻」、「感覺告別了一個時代」、「時間真快啊，記得14年還在裝聯通4G基站呢，一轉眼都5G了」、「行動流量太貴了」。

▲消息傳出網友紛紛留言。（圖／翻攝自微博）