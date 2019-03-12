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歐洲議會將討論陸5G影響　陸慷：希望不釋放錯誤信號

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▲▼歐洲議會。（圖／記者陳家祥攝）

▲歐洲議會。（圖／記者陳家祥攝）

記者馬叔安／綜合報導

外傳歐洲議會於當地時間12日，將對一份要求歐盟評估中國5G技術對歐洲安全風險的決議草案進行投票。對此大陸外交部發言人陸慷11日表示，目前沒有任何國家、任何機構能提供確鑿證據支撐所謂的「中國技術安全威脅論」，希望歐方保持客觀理性，不對外釋放錯誤信號。

《環球時報》指出，據德國《經濟周刊》11日報導，歐盟將對上述草案進行投票。即使該決議沒有明確提到中國大陸的華為，德國經濟部長也於上週已經明確表示「不排除」華為參與德國5G網路競標，但美國《華爾街日報》11日報導稱，美國駐德國大使已致信德國經濟部長稱，若柏林允許華為或其他中企參與5G網路建設，德國安全機構與美國的情報和信息共用將受到限制。

▲▼華為。（圖／CFP）

▲華為。（圖／CFP）

據了解，歐洲議會會議11日在法國史特拉斯堡（Strasbourg）舉行，上述草案由歐洲議會的傳統大黨基督教民主黨、社會黨、自由黨、綠黨與歐洲保守和改革黨提出，內容援引捷克政府去年12月發佈的對中國華為和中興公司技術「安全威脅」的警告，並稱歐洲議會對最近有關中國公司5G設備有「安全威脅」的說法表示高度關切，議員呼籲對此進行認真調查。

陸慷表示，有關渲染炒作或一些不明真相人士有這方面擔憂，是缺乏確鑿依據的，在沒有確鑿證據的情況下，如果相互懷疑、相互防範、以鄰為壑，不符合全球化的發展方向，更不符合科技發展的必然方向，「如果所有經濟體都採取相互隔絕的方式，恐怕到頭來對那些更加需要國際市場的、包括發達經濟體造成的傷害會更大。」

▲大陸外交部發言人陸慷。（圖／翻攝自大陸外交部網站）

▲大陸外交部發言人陸慷。（圖／翻攝自大陸外交部網站）

陸慷說，希望歐方保持客觀理性，繼續堅持開放合作、自由公平理念，不搞保護主義，不搞政治泛化和安全泛化，不對外釋放錯誤信號，為包括科技合作在內的中歐各領域合作提供公正公平環境，促進中歐全面戰略夥伴關係健康持續發展。

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關鍵字：歐洲議會,陸慷,華為,5G

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